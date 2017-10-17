У МВС побоюються штурму Ради з вибуховими пакетами

Правоохоронці зберігають спокій і готові до будь-яких викликів та захисту громадян

Учасники акції протесту під будівлею українського парламенту можуть влаштувати його штурм.

"За наявною інформацією, вічно збентежений "хор венских мальчиков" на чолі з "дирижером" Грішиним (Семен Семенченко, - ред.) з дуже миролюбної і дуже набожної фракції "Самопоміч", ймовірно мають намір здійснити спробу штурму ВР з використанням вибухових пакетів. Напевно, розраховують на "ефект натовпу", - повідомив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.

За словами Шкіряка, правоохоронці зберігають спокій і готові до будь-яких викликів та захисту громадян.

Нагадаємо, що 17 жовтня на площі навпроти Верховної Ради зібрався кількатисячний мітинг за зняття депутатської недоторканності, зміни виборчого законодавства та створення антикорупційного суду.

За порядком стежить 3,5 тисячі правоохоронців.

За словами директора Департаменту комунікації МВС Артема Шевченка, такі серйозні заходи безпеки викликані подіями 31 серпня 2015 року, коли від гранати загинули 4 гвардійці-строковики.

Група народних депутатів заблокувала роботу погоджувальної ради парламенту 17 жовтня, через що спікер Андрій Парубій закрив засідання.

Народний депутат від БПП Мустафа Найєм закликав спікера та інших депутатів відкласти розгляд медичної реформи, яка стоїть у порядку денному ВР першою, та вже у вівторок взятися за розгляд законопроектів, ухвалення яких вимагає мітинг під стінами Ради.

Екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі закликав Президента України Петра Порошенка піти у відставку.

