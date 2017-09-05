У МВС порахували затриманих і травмованих під час сутичок 9 травня в Україні

У західних регіонах країни, а також на Донеччині та Луганщині масові заходи пройшли спокійно та без порушень

Під час акцій з нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 50 осіб було затримано, 8 правоохоронців та 15 учасників акцій отримали тілесні ушкодження.

9 травня в Україні відбулося близько 1700 заходів з нагоди відзначення 72-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. У них взяло участь понад 600 тис. осіб. Найбільш численними були Дніпропетровська та Харківська області.

Такі дані оприлюднив директор департаменту комунікації МВС Артем Шевченко.

За його словами, до охорони громадського порядку було залучено більше 30 тисяч правоохоронців. Найбільше правоохоронців було задіяно у столиці, зважаючи на проведення пісенного конкурсу "Євробачення-2017".



Фото: mvs.gov.ua

"Під час масових заходів за різноманітні порушення до відділків поліції було запрошено та доправлено понад 50 осіб. Найбільше – 33 особи – у Києві. Їм інкримінують використання забороненої символіки тоталітарних режимів, хуліганство та опір працівникам влади. У сутичках було травмовано 8 правоохоронців та 15 учасників акцій. Зараз по різних відділках поліції ще тривають слідчі дії, тому пізніше ми зможемо сказати про остаточні прийняті процесуальні рішення", – зазначив Артем Шевченко.

Він додав, що на цю годину деякі учасники вже притягнуті до адміністративної відповідальності, а також за двома випадками відкриті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України.

Артем Шевченко зазначив, що завдяки превентивним та профілактичним діям усіх підрозділів МВС вдалося звести до мінімум використання забороненої законом символіки тоталітарних режимів.

"Загалом правоохоронці впоралися. Однак, у деяких регіонах, на жаль, не вдалося уникнути сутичок та провокацій. Мова іде про Київ, Дніпро та Одесу. Усі дії, як громадян, так і працівників правоохоронних органів, будуть ретельно проаналізовані та отримають належну правову оцінку", – зазначив директор Департаменту комунікації МВС



Фото: mvs.gov.ua

МВС констатує, що в західних регіонах країни, а також на Донеччині та Луганщині масові заходи пройшли спокійно та без порушень.

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