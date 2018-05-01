У МВС пояснили, які зміни до правил дорожнього руху вже діють

З 1 січня діють обмеження швидкості руху в населених пунктах до 50 км/год, а також новий Порядок видачі посвідчення водія, - повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Відтепер, перше посвідчення водія у сервісних центрах МВС видаватиметься на 2 роки з правом обміну на постійне у разі, якщо протягом 2 років з дня його видачі особою не було вчинено 3 і більше адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху.

Фото: mvs.gov.ua

"Якщо таких порушень було не більше двох, або взагалі не було — громадянин обмінює тимчасове посвідчення на постійне", - йдеться в повідомленні.

Водночас нова система штрафів ще не почала діяти, оскільки, як пояснили у МВС, для цього Верховна Рада повинна внести відповідні зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення.

Як відомо, МВС пропонує установити штраф 3400 гривень (зараз штраф за це правопорушення 510 гривень) за перевищення максимально дозволеної швидкості руху більше, ніж на 50 км/год.

За залишення місця ДТП пропонується встановити штраф 3400 гривень та передбачити можливість позбавлення права керування транспортним засобом на строк до 6 місяців.

У 20 разів пропонується збільшити розмір штрафу за управління транспортом без права керування – він становитиме 10 тисяч 200 гривень, а за повторне порушення – 40 тисяч 800 гривень.

Фото: mvs.gov.ua

Особи, позбавлені права керування, порушивши закон, сплачуватимуть штраф у розмірі 20 тисяч 400 гривень, а за повторне вчинення цього порушення протягом року – 40 тисяч 800 гривень.