Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У МВС пояснили, які зміни до правил дорожнього руху вже діють

Не всі зміни до законодавства вступили в дію
Зміни до законодавства, спрямовані на боротьбу з порушеннями ПДР, які схвалив Кабмін, з 1 січня не всі вступили в дію.
У МВС пояснили, які зміни до правил дорожнього руху вже діють Фото: podil.kievcity.gov.ua

З 1 січня діють обмеження швидкості руху в населених пунктах до 50 км/год, а також новий Порядок видачі посвідчення водія, -  повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Відтепер, перше посвідчення водія у сервісних центрах МВС видаватиметься на 2 роки з правом обміну на постійне у разі, якщо протягом 2 років з дня його видачі особою не було вчинено 3 і більше адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. 

Фото: mvs.gov.ua

"Якщо таких порушень було не більше двох, або взагалі не було — громадянин обмінює тимчасове посвідчення на постійне", - йдеться в повідомленні.

Водночас нова система штрафів ще не почала діяти, оскільки, як пояснили у МВС, для цього Верховна Рада повинна внести відповідні зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення.

Як відомо, МВС пропонує установити штраф 3400 гривень (зараз штраф за це правопорушення 510 гривень) за перевищення максимально дозволеної швидкості руху більше, ніж на 50 км/год.

За залишення місця ДТП пропонується встановити штраф 3400 гривень та передбачити можливість позбавлення  права керування транспортним засобом на строк до 6 місяців.

У 20 разів пропонується збільшити розмір штрафу за управління транспортом без права керування – він становитиме 10 тисяч 200 гривень, а за повторне порушення – 40 тисяч 800 гривень.

Фото: mvs.gov.ua

Особи, позбавлені права керування, порушивши закон, сплачуватимуть штраф у розмірі 20 тисяч 400 гривень, а за повторне вчинення цього порушення протягом року – 40 тисяч 800 гривень. 

Як відомо, постанову уряду про обмеження максимальної швидкості руху автівок у містах з 60 до 50 км/год опублікували в офіційному виданні "Урядовий кур'єр" у суботу 25 листопада.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

05 01 2018 10:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Поклик душі не має статі: про жінок, професії і фемінізм

Поклик душі не має статі: про жінок, професії і фемінізм

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.