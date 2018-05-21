У МВС розповіли, де обмежать рух транспорту на час фіналу Ліги чемпіонів Фінальний матч відбудеться у суботу, 26 травня

Міністерство внутрішніх справ опублікувало схему доріг, де обмежуватимуть чи перекриватимуть рух на час проведення фінального матчуЛіги чемпіонів у Києві.

Фото: ukrinform.ua

Частково обмежать рух на вулиці Хрещатик, Прорізній, Богдана Хмельницького, Володимирській, Терещенківській, Льва Толстого, Великій Васильківській, Жилянській, Еспланадній, Рогнідинській, Саксаганського, бульварі Тараса Шевченка, Лесі Українки та інших, йдеться на сайті МВС. Додамо, що в Києві у водіїв автомобілів, які мешкають в будинках, розташованих біля НСК "Олімпійський", перевірятимуть паспорти і прописку. Нагадаємо, що фінал Ліги чемпіонів відбудеться в Києві 26 травня. За перемогу змагатимуться "Реал" та "Ліверпуль".

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