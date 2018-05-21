НОВИНИМіністерство внутрішніх справ опублікувало схему доріг, де обмежуватимуть чи перекриватимуть рух на час проведення фінального матчуЛіги чемпіонів у Києві.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У МВС розповіли, де обмежать рух транспорту на час фіналу Ліги чемпіонів
Фінальний матч відбудеться у суботу, 26 травня
Фото: ukrinform.ua
Частково обмежать рух на вулиці Хрещатик, Прорізній, Богдана Хмельницького, Володимирській, Терещенківській, Льва Толстого, Великій Васильківській, Жилянській, Еспланадній, Рогнідинській, Саксаганського, бульварі Тараса Шевченка, Лесі Українки та інших, йдеться на сайті МВС.
Додамо, що в Києві у водіїв автомобілів, які мешкають в будинках, розташованих біля НСК "Олімпійський", перевірятимуть паспорти і прописку.
Нагадаємо, що фінал Ліги чемпіонів відбудеться в Києві 26 травня. За перемогу змагатимуться "Реал" та "Ліверпуль".
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
21 05 2018 15:17 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Знайти себе на театральній сцені. І не загубити в суспільстві
- ВІДЕО З чим Україна їде на Каннський фестиваль?
- ВІДЕО Грицак: Україна передасть в Міжнародний суд ООН докази обстрілу Маріуполя військовими РФ
- "Спецконтингент, що підлягає виселенню" Так цинічно назвала Крим та його жителів радянська влада у документах 1944 року про переселення
- Великий розпродаж: які ласі шматки держава приватизує? - ІНФОГРАФІКА2018 року на Україну чекає велика приватизація 26 крупних підприємств, частина з яких вже роками приносить бюджету лише збитки. Та більшість з них все одно залишається лідерами різних ринків. Кого ж цього року держава планує передати в приватні руки, чим займаються ці компанії та які можуть бути позитивні й негативні наслідки цього процесу?