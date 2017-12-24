У МВС розповіли, коли запрацює біометричний контроль для росіян на кордоні з Україною

З 2018 року кожен громадянин РФ, який в'їжджатиме в Україну, повинен буде залишити відбитки пальців

В районах потенційного нелегального перетину кордону України вже з 27 грудня запрацює біометричний контроль для громадян Російської Федерації (РФ).

Про це повідомив радник глави Міністерства внутрішніх справ України Зорян Шкіряк.

"Для інформації потенційних порушників державного кордону між РФ і Україною. З 27-го грудня 2017 року будуть введені в дію мобільні комплекси біометричного контролю в місцях ймовірного нелегального перетину кордону правопорушниками і контрабандистами", – заявив Шкіряк.

Він також додав, що вже з 1 січня 2018 кожен громадянин РФ, який захоче перетнути державний кордон України, залишатиме на кордоні відбитки пальців і весь комплект біометричних даних.

"Всі КПП на кордоні з державою-агресором вже обладнані новітніми системами зняття біометричних даних і підключені до бази Інтерполу та Європолу", – додав радник міністра.

Нагадаємо, на кордоні України з Росією 157 пунктів пропуску обладнали системою біометричного контролю.