Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У МВС розповіли, коли запрацює біометричний контроль для росіян на кордоні з Україною

З 2018 року кожен громадянин РФ, який в'їжджатиме в Україну, повинен буде залишити відбитки пальців
В районах потенційного нелегального перетину кордону України вже з 27 грудня запрацює біометричний контроль для громадян Російської Федерації (РФ).
У МВС розповіли, коли запрацює біометричний контроль для росіян на кордоні з Україною Фото: BIN.ua

Про це повідомив радник глави Міністерства внутрішніх справ України Зорян Шкіряк.

"Для інформації потенційних порушників державного кордону між РФ і Україною. З 27-го грудня 2017 року будуть введені в дію мобільні комплекси біометричного контролю в місцях ймовірного нелегального перетину кордону правопорушниками і контрабандистами", – заявив Шкіряк.

Він також додав, що вже з 1 січня 2018 кожен громадянин РФ, який захоче перетнути державний кордон України, залишатиме на кордоні відбитки пальців і весь комплект біометричних даних.

"Всі КПП на кордоні з державою-агресором вже обладнані новітніми системами зняття біометричних даних і підключені до бази Інтерполу та Європолу", – додав радник міністра.

Нагадаємо, на кордоні України з Росією 157 пунктів пропуску обладнали системою біометричного контролю.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 12 2017 18:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Чи справді в Ізраїлі небезпечно? Арабо-єврейське сусідство очима українки

Чи справді в Ізраїлі небезпечно? Арабо-єврейське сусідство очима українки

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.