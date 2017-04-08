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У МВС розповіли про головні досягнення Нацполіції за два роки роботи

Андрій Крищенко назвав знаковим для поліції Києва забезпечення порядку під час Євробачення
За два роки роботи Національної поліції оновлено практично 50% особового складу і запрацювала патрульна поліція.
У МВС розповіли про головні досягнення Нацполіції за два роки роботи Фото: Новини Кіровоградщини

"Якщо взяти загальнодержавні (досягнення, - ред.) - це запуск патрульної поліції, атестація, запуск нових спецпідрозділів, оновлення практично на 50% особового складу, набір нових працівників. Для поліції Києва у цьому році знаковим є проведення "Євробачення" разом з іншими правоохоронними органами, яке пройшло на досить високому рівні безпеки. Запуск нової водної поліції з оновленою технікою і комплексом службових приміщень", - заявив начальник Головного управління Національної поліції у Києві Андрій Крищенко.

Також за два роки діяльності Нацполіції серед українців зріс рівень довіри до правоохоронців, -  заявив радник радник глави МВС Зорян Шкіряк.

"За останні кілька років рівень довіри до правоохоронної системи кардинально зріс. Якщо ми будемо порівнювати з 2013, 2014 роками, коли рівень довіри до тодішньої міліції був 4-6%, зараз рівень довіри до Нацполіції зріс до 49-53%. Я думаю, що ці речі красномовні і говорять самі за себе. Ми прекрасно розуміємо, що є ще багато проблем і ми не займаємося шапкозакиданням. Але Нацполіція відбулася. Нацполіція сьогодні є одним з найважливіших елементів реформ в Україні.", - додав Шкіряк.

Також радник глави МВС зазначив, що Київ сьогодні є безпечнішим, ніж багато інших європейських столиць.

"Сьогодні ми можемо пишатися тим, що вперше за роки незалежності і "постмайданного" періоду у нас почалася позитивна тенденція... Я ствердно заявляю, що Київ сьогодні більш безпечне місто, ніж багато європейських столиць", - заявив Шкіряк.

Нагадаємо, що сьогодні, 4 серпня, в Україні відзначають день Національної поліції. У центрі Києва на Софійській площі заплановано урочистості.

Свято було започатковано указом президента Петра Порошенка від 10 грудня 2015 року, дата 4 серпня пояснюється тим, що це день підписання президентом Закону України "Про Національну поліцію".

Президент Петро Порошенко і Прем'єр-міністр Володимир Гройсман привітали українських поліцейських із професійним святом.

 

 

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04 08 2017 11:20
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