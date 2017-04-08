У МВС розповіли про головні досягнення Нацполіції за два роки роботи

За два роки роботи Національної поліції оновлено практично 50% особового складу і запрацювала патрульна поліція.

"Якщо взяти загальнодержавні (досягнення, - ред.) - це запуск патрульної поліції, атестація, запуск нових спецпідрозділів, оновлення практично на 50% особового складу, набір нових працівників. Для поліції Києва у цьому році знаковим є проведення "Євробачення" разом з іншими правоохоронними органами, яке пройшло на досить високому рівні безпеки. Запуск нової водної поліції з оновленою технікою і комплексом службових приміщень", - заявив начальник Головного управління Національної поліції у Києві Андрій Крищенко.

Також за два роки діяльності Нацполіції серед українців зріс рівень довіри до правоохоронців, - заявив радник радник глави МВС Зорян Шкіряк.

"За останні кілька років рівень довіри до правоохоронної системи кардинально зріс. Якщо ми будемо порівнювати з 2013, 2014 роками, коли рівень довіри до тодішньої міліції був 4-6%, зараз рівень довіри до Нацполіції зріс до 49-53%. Я думаю, що ці речі красномовні і говорять самі за себе. Ми прекрасно розуміємо, що є ще багато проблем і ми не займаємося шапкозакиданням. Але Нацполіція відбулася. Нацполіція сьогодні є одним з найважливіших елементів реформ в Україні.", - додав Шкіряк.

Також радник глави МВС зазначив, що Київ сьогодні є безпечнішим, ніж багато інших європейських столиць.

"Сьогодні ми можемо пишатися тим, що вперше за роки незалежності і "постмайданного" періоду у нас почалася позитивна тенденція... Я ствердно заявляю, що Київ сьогодні більш безпечне місто, ніж багато європейських столиць", - заявив Шкіряк.

Нагадаємо, що сьогодні, 4 серпня, в Україні відзначають день Національної поліції. У центрі Києва на Софійській площі заплановано урочистості.

Свято було започатковано указом президента Петра Порошенка від 10 грудня 2015 року, дата 4 серпня пояснюється тим, що це день підписання президентом Закону України "Про Національну поліцію".

Президент Петро Порошенко і Прем'єр-міністр Володимир Гройсман привітали українських поліцейських із професійним святом.