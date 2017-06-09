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У МВС спростували інформацію про обшуки в офісах інформагенства ZIK

Заяву гендиректора медіахолдинку ZIK назвали спекуляцією
Речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко, коментуючи заяву інформагентства ZIK про обшуки, заявив, що в офісах медіакомпаній у середу, 6 вересня, обшуків правоохоронці не здійснювали.
У МВС спростували інформацію про обшуки в офісах інформагенства ZIK Фото: з відкритих джерел

"Згідно з ухвалами суду, проходять обшуки у декількох офісах та домоволодіннях компаній для встановлення істини у кримінальному провадженні за фактом ДТП. При цьому в жодних офісах медіакомпаній обшуки сьогодні не проводилися і на роботу жодних медіа технологічно, ані в будь-який інший спосіб, все це вплинути не могло", - заявив Шеченко, повідомляє "Українська правда".

"Тому заява гендиректора медіахолдинку ZIK про якісь рейдерські захоплення чи політичні замовлення, чи призупивлення мовлення телеканалу є спекуляціями та не відповідають дійсності. Всі дії слідства направлавленні на встановлення істини у розслідуванні гучного кримінального провадження", - додав він.

Раніше iPress.ua з посиланням на сайт телеканалу ZIK повідомляв, що правоохоронні органи прийшли з обшуками в офіс Інформагентства та телеканалу у Львові за адресою вул. Вороного, 3.

Нагадаємо, що ДТП за участю автомобіля Димінського трапилася 18 серпня на трасі М10 Львів-Краковець у селі Ямельня, Яворівського району близько 15:10.

На місці аварії виявився власник ФК "Карпати" і телеканалу ZIK Петро Димінський. Відомо, що він часто особисто керує Mercedes S 65 AMG з державними номерами АС0277ВР, який став учасником ДТП. Цей автомобіль завжди супроводжує позашляховик охорони, який їздить слідом.

Як повідомили очевидці, після ДТП Димінський закрився у позашляховику охорони.

О 18:00 львівська поліція поширила офіційне повідомлення про ДТП, з якого випливає, що за кермом Mercedes S 65 AMG був 43-річний львів’янин. Очевидно, мова йде про охоронця Димінського, який заявив, що саме він перебував за кермом у момент зіткнення. Петрові Димінському 62 роки.

Брат загиблої в ДТП дівчини стверджує, що саме Димінський був за кермом Мерседеса в момент аварії.

Згодом стало відомо, що Національна поліція встановила відсутність провини охоронця бізнесмена, президента футбольного клубу "Карпати" (Львів) Петра Димінського у дорожньо-транспортній пригоді (ДТП), внаслідок якої загинула жінка.

Через годину бізнесмен вилетів на приватному літаку зі Львова до Женеви.

Охоронцю бізнесмена Петра Димінського Андрію Борщу, якому висунули підозру у вчиненні смертельної ДТП, змінили міру запобіжного захисту з перебування в СІЗО на цілодобовий домашній арешт.

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06 09 2017 19:37
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