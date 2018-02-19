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У МВС спростували інформацію про зняття охорони з Шевченківського райсуду Києва

"Міністр внутрішніх справ і надалі буде захищати законні інтереси особового складу всіх підрозділів системи МВС"
У Міністерстві внутрішніх справ України спростували інформацію про нібито зняття охорони приміщення Шевченківського районного суду у м. Києві підрозділами Національної гвардії України.
У МВС спростували інформацію про зняття охорони з Шевченківського райсуду Києва Арсен Аваков. Фото: unian.net

"Зараз там військовослужбовці Національної гвардії продовжують нести службу. Протягом дня була проведена заміна гвардійців на цьому об'єкті, відповідно до плану організації чергування", - інформує департамент комунікації міністерства.

МВС закликає уповноважені органи, зокрема Державну судову адміністрацію і Вищу раду правосуддя, виконати свої обов'язки відповідно до ст. 160 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" і якнайшвидше створити спеціальну незалежну службу охорони судів.

"Зі свого боку міністр внутрішніх справ як політична фігура має підстави давати оцінку рішенням органів державної влади, які демотивують працівників і підривають авторитет правоохоронних органів. Тому він, згідно з обов'язками, буде і надалі захищати законні інтереси особового складу всіх підрозділів системи МВС", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що Вища рада правосуддя абсолютно безпідставно заявила про тиск на судову гілку влади, "замість того, щоб не допускати неправомірних процесуальних рішень, які фактично схвалили збройний напад на поліцейського".

"Структури МВС - Нацполіція і Нацгвардія - і надалі будуть забезпечувати згідно із постановою КМУ №906 від 9 листопада 2015 р. "Про забезпечення охорони судів, інших органів та установ судової системи, а також установ судових експертиз", охорону судів, поки не буде ухвалено інше законне рішення та реалізовані в повному обсязі норми ст. 160 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", - наголошують в МВС.

Нагадаємо, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков обурений м'яким покаранням для Олександра Федорченка, який 15 лютого завдав вогнепального поранення співробітникові поліції біля Солом'янського суду. Він вважає, що його не можна було відпускати на поруки народних депутатів, і пригрозив зняти охорону з судів.

Вища рада правосуддя звинуватила міністра внутрішніх справ Арсена Авакова у тиску на судову владу. Таке рішення ВРП ухвалила на засіданні, яке стосувалося погрози міністра зняти охорону зі судів.

Згодом голова Вищої ради правосуддя Ігор Бенедисюк заявив, що правоохоронці припинили охороняти Шевченківський райсуд столиці.

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