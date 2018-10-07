У МВС створили робочу групу з питання інтеграції ромської нацменшини
До робочої групи увійшли представники МВС, Нацполіції, Державної міграційної служби, Національної академії внутрішніх справ, Офісу Ради Європи в Україні, Міністерства соціальної політики, Міністерства юстиції, Міністерства культури, СБУ, КМДА, ромських громадських організацій, повідомляє прес-служба МВС.
"Ніхто в українському суспільстві не має відчувати себе аутсайдером. Треба створити умови, за яких всі зможуть повноцінно інтегруватися в українське суспільство, встановити довірливі відносини між людиною та державою. Будь-які форми дискримінації недопустимі у сучасній демократичній правовій Україні", - наголосила заступник міністра внутрішніх справ.
Вона додала, що в цьому контексті важливим є забезпечення фундаментального доступу до прав для осіб ромської національності.
"Необхідно врегулювати прогалини у законодавстві та розробити відповідні алгоритми взаємодії для того, аби всі почувалися безпечно та мали рівний доступ до соціальних та адміністративних послуг. Ми маємо перейти від декларативних намірів до практичних дій", - сказала Ковальчук.
"Офіс Ради Європи в Україні наразі запускає проект щодо національних меншин. В ньому наявний ромський компонент. Він передбачає міжінституціональну співпрацю задля вирішення всіх проблемних питань, зокрема документування ромів та забезпечення безпеки в місцях компактного та стихійного проживання ромської національної меншини", - зазначила спеціаліст проекту Ради Європи з питань ромів Зола Кондур.
Члени робочої групи затвердили проект плану своєї роботи. Серед пунктів документу: профілактична робота з населенням в місцях стихійних поселень ромів; забезпечення публічного порядку та безпеки в цих місцях; профілактика втягування у злочинну діяльність дітей ромської національної меншини; виявлення та реагування на заклики до вчинення протиправних дій щодо ромів та інші.
Нагадаємо, що голова Національної поліції України Сергій Князєв заявив, що в Україні у близько 3,1 тисячі таборів живуть понад 100 тисяч ромів.
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