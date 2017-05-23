У МВС створили управління моніторингу дотримання прав людини В новому управлінні будуть стежити за дотриманням прав людини в діяльності МВС та центральних органів виконавчої влади

У Міністерстві внутрішніх справ (МВС) створено новий департамент, який буде займатися дотриманням прав людини в діяльності МВС та центральних органів виконавчої влади.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби МВС. Заступник міністра МВС Тетяна Ковальчук заявила, що в структурі Міністерства внутрішніх справ створено Управління моніторингу дотримання прав людини. "Завданням цього підрозділу є моніторинг, вивчення та аналіз проблемних питань, пов'язаних з порушенням прав людини в діяльності МВС та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України, у відповідності з міжнародними стандартами в галузі правоохоронної діяльності", - йдеться в повідомленні. Нагадаємо, раніше стало відомо, що Українська Гельсінська спілка з прав людини вважає Службу безпеки України головним порушником прав людини.

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