У МВС вирішили не розкривати нову інформацію про вбивство Шеремета

Слідчі не дають дозволу розкрити нову інформацію щодо вбивства журналіста Павла Шеремета.

Про це заявив речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко під стінами будівлі МВС, куди у річницю вбивства прийшли люди з вимогою розкрити злочин, інформує "Українська правда".

"Все, що могло не нашкодити слідству, керівництво Нацполіції вже оприлюднило на великій прес-конференції 8 лютого. З тих пір слідство не дозволяє нам оприлюднювати додаткові відомості", – сказав Шевченко.

"Ми не можемо сказати більше, бо слідство хоче розкрити цей злочин", – заявив він, а на запитання, скільки часу знадобиться ще, речник МВС відповів: "Стільки, скільки буде необхідно слідству".

За його словами, у колі причетних – "не один точно", але немає чіткого підозрюваного чи підозрюваних.

"Ми не можемо похвалитися наявністю підозрюваних", – констатував Шевченко.

Він зазначив, що була полеміка, як кваліфікувати справу: теракт чи убивство, – але прокуратура виступила "арбітром" і вирішила, що справу слід розслідувати як убивство.

Щодо екс-працівника СБУ Ігоря Устименка, то Шевченко не став розкривати подробиці його допиту, його "не уповноважували" на це слідчі.

"Ми визнаємо, що певні прорахунки могли бути, але вони виправлені", – запевнив Шевченко.

Він закликав журналістів ділитися зі слідством, якщо вони мають інформацію.

Відзначимо, що 10 травня журналісти презентували фільм-розслідування про вбивство журналіста Павла Шеремета. Зокрема, у фільмі йдеться про те, що співробітник СБУ був біля дому Шеремета в ніч перед вбивством.

Порошенко запевнив, що Устименко буде допитаний у понеділок, 15 травня.

Автори журналістського розслідування про загибель журналіста Павла Шеремета під час зустрічі з керівником Національної поліції Сергієм Князєвим попередньо домовились про співпрацю і можливий обмін інформацією щодо цієї справи.

Сьогодні ж біля входу Міністерства внутрішніх справ люди вимагають від поліції розкрити цей резонансний злочин. Зокрема, до дверей установи прикріпили банер "Хто вбив Павла?".



Фото: Twitter

Люди тримають аркуші з запитанням "Хто вбив Павла" і залишають такі написи на асфальті.



Фото: pravda.com.ua

Учасники акції також запалюють свічки на згадку про Павла Шеремета.



Фото: pravda.com.ua

Акція "Рік без Павла" розпочалася о 8 ранку четверга. На ній присутні друзі та колеги Шеремета, а також небайдужі люди.

Нагадаємо, що 20 липня вранці в результаті вибуху автомобіля загинув журналіст Павло Шеремет. За даними МВС, спрацював дистанційно керований вибуховий пристрій потужністю до 600 г у тротиловому еквіваленті. Автомобіль належав керівнику видання "Українська правда" Олені Притулі, якої в машині не було.

Комітет захисту журналістів вважає, що до вбивства Павла Шеремета можуть бути причетні представники влади Білорусі та Росії, а також влада чи радикальні націоналісти України.