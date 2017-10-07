Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У МВС заявили про зниження злочинності в Україні

Минулого року в Україні спостерігався ріст кількості злочинів
Рівень зареєстрованої злочинності в Україні протягом першого півріччя знизився на 17%, заявляє перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий.
У МВС заявили про зниження злочинності в Україні Фото: megatechnews.com

"Перше півріччя нинішнього року дає цілком обнадійливу аналітику: загальна кількість кримінальних правопорушень - зниження на 17% (з 356 тисяч до 297 тисяч по Україні). А за окремими видами злочинів прогрес ще значніше: по розбоях зниження 26%, по грабежів - 32%, за хуліганство і викраденнях машин - 27%, зґвалтування - 36%", - розповів він у інтерв’ю ЦензорНЕТ.

Також він наголосив, що спостерігається позитивна динаміка за перші шість місяців поточного року щодо статистики розкриваності злочинів.

"За умисним вбивствам вона сьогодні складає 87%, за зґвалтуваннями - 83%, тяжкими тілесними - до 93%", - додав він.

Відповідно до цих показників, зазначив Яровий, загальне зростання розкриваності в порівнянні з минулим роком складає близько 10%.

На його думку, передумовою для поліпшення криміногенної ситуації в Україні стала реформа поліції.

У лютому міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що в Україні з'явилася позитивна динаміка щодо скорочення злочинності. Йшлося про зниження рівня вуличних злочинів і автомобільних крадіжок.

Нагадаємо, у місті Мелітополь Запорізької області затримано 25 осіб, підозрюваних в участі в дестабілізації обстановки в місті, підготовці збройних дій, серії кримінальних злочинів і підпалів.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 07 2017 22:25
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Засновник Eleks Олексій Скрипник: Я не хочу займати посаду головного айтішника України

Засновник Eleks Олексій Скрипник: Я не хочу займати посаду головного айтішника України

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.