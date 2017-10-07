У МВС заявили про зниження злочинності в Україні

Рівень зареєстрованої злочинності в Україні протягом першого півріччя знизився на 17%, заявляє перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий.

"Перше півріччя нинішнього року дає цілком обнадійливу аналітику: загальна кількість кримінальних правопорушень - зниження на 17% (з 356 тисяч до 297 тисяч по Україні). А за окремими видами злочинів прогрес ще значніше: по розбоях зниження 26%, по грабежів - 32%, за хуліганство і викраденнях машин - 27%, зґвалтування - 36%", - розповів він у інтерв’ю ЦензорНЕТ.

Також він наголосив, що спостерігається позитивна динаміка за перші шість місяців поточного року щодо статистики розкриваності злочинів.

"За умисним вбивствам вона сьогодні складає 87%, за зґвалтуваннями - 83%, тяжкими тілесними - до 93%", - додав він.

Відповідно до цих показників, зазначив Яровий, загальне зростання розкриваності в порівнянні з минулим роком складає близько 10%.

На його думку, передумовою для поліпшення криміногенної ситуації в Україні стала реформа поліції.

У лютому міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що в Україні з'явилася позитивна динаміка щодо скорочення злочинності. Йшлося про зниження рівня вуличних злочинів і автомобільних крадіжок.

Нагадаємо, у місті Мелітополь Запорізької області затримано 25 осіб, підозрюваних в участі в дестабілізації обстановки в місті, підготовці збройних дій, серії кримінальних злочинів і підпалів.