У МВС заявили, що дії поліції щодо активістів під Радою не були надмірно жорсткі

"Перебування затриманого на колінах перед посадкою до транспорту це - ніяке не приниження, а загальновживана поліцейськими різних країн тактика забезпечення особистої безпеки співробітника"

Директор Департаменту комунікацій у МВС України Артем Шевченко прокоментував утримання затриманих осіб під Верховною Радою в положенні на колінах.

"Щодо зойків про нібито приниження затриманих. Нетривале перебування затриманого на колінах перед посадкою до транспорту це - ніяке не приниження, а загальновживана поліцейськими різних країн тактика забезпечення особистої безпеки співробітника шляхом приведення затриманого у підконтрольне становище, яке виключає можливість раптового нападу на нього. Саме тому, щоб не тримати на холодній погоді затриманих лежачи на снігу обличчям вниз, було обрано такий спосіб контролю", - пише Шевченко у Facebook.

"Дивно, що цих базових тактичних правил не знає нардеп Мустафа Найєм, який сам був причетний до набору у патрульну поліцію у декількох містах у 2015-2016 роках. При цьому вчора зранку під ВР вже затриманим, які сиділи навприсядки чи стояли на колінах (як кому зручніше було) дозволяли спілкуватися, курити і не били. Ступінь жорсткості дій поліції не була надмірною враховуючи: досвід постійних сутичок спровокованих мітингарями, їхню налаштованість на агресію, оперативну інформацію про можливу наявність зброї (яка підтвердилася під час обшуків) і зрештою трагічний досвід 31 серпня 2015 року, коли під ВР граната забрала життя 4 гвардійців", - написав речник МВС.

Нагадаємо, вранці 3 березня поліція розпочала ліквідацію наметового містечка під Верховною Радою, що було там з осені минулого року.

У поліції заявили, що знайшли на території наметового містечка гранати, запали, коктейлі Молотова, димові міни.

Виникли сутички, за підсумками яких до поліції забрали 111 людей. 13 людей потрапили до лікарень. Постраждали також сім співробітників Національної поліції.

У подіях під Радою постраждали щонайменше троє українських журналістів.

Прокуратура зареєструвала кримінальне провадження щодо можливого перевищення службових повноважень поліцейськими під час ранкових подій біля Верховної ради України.