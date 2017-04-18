У М'янмі під час фестивалю води - Тинджан загинуло 285 людей

У М'янмі під час проведення чотириденного фестивалю води - Тинджан загинули 285 людей, 1073 – отримали поранення.

У загальній складності було зареєстровано 1,2 тис. кримінальних справ. Всі вони були пов'язані з вбивствами, автомобільними аваріями, употреблениями наркотиків, крадіжками, незаконним володінням зброї, а також груповим насильством, повідомляє India Today.

Всього ж, за інформацією агентства за дні святкування фестивалю загинули щонайменше 285 осіб, ще 1073 - отримали поранення. При цьому, як зауважує видання, смертність в ході святкування "була в 13 разів більше, ніж у минулому році".

Тоді під час водного фестивалю, як нагадує видання, було вбито в загальній складності 272 людини, ще 1086 - постраждали.

Тинджан наголошується, коли Сонце із сузір'я Риб переходить в сузір'я Овна і, як правило, припадає на середину квітня. Свято є невід'ємною частиною буддійської традиції М'янми, хоча має індуїстські коріння. За місцевим повір'ям, вода під час свята змиває з людини всі гріхи і хвороби, несучи йому радість і удачу.