У Миколаєві 13-річний підліток наїхав на автомобілі на шестирічну дитину

У результаті події дитину було госпіталізовано з тілесними ушкодженнями. ЇЇ стан не уточнюється

У Заводському районі Миколаєва у дворі житлового будинку по вулиці 3-тя Слобідська 170/2 підліток наїхав на автомобілі на шестирічного хлопчика.

"59-річний чоловік передав керування автомобілем Opel своєму 13-річному онуку, щоб навчити його керувати транспортним засобом. Під час руху неповнолітній вчинив наїзд на шестирічного велосипедиста, який у цей момент сидів на узбіччі дороги", - повідомили в обласному управлінні Нацполіції.

Нагадаємо, раніше жінка збила дитину біля пішохідного переходу в Харкові. Дитина померла в машині "швидкої допомоги".