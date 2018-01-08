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У Миколаєві 13-річний підліток наїхав на автомобілі на шестирічну дитину

У результаті події дитину було госпіталізовано з тілесними ушкодженнями. ЇЇ стан не уточнюється
У Заводському районі Миколаєва у дворі житлового будинку по вулиці 3-тя Слобідська 170/2 підліток наїхав на автомобілі на шестирічного хлопчика.
У Миколаєві 13-річний підліток наїхав на автомобілі на шестирічну дитину Фото: mk.npu.gov.ua

"59-річний чоловік передав керування автомобілем Opel своєму 13-річному онуку, щоб навчити його керувати транспортним засобом. Під час руху неповнолітній вчинив наїзд на шестирічного велосипедиста, який у цей момент сидів на узбіччі дороги",повідомили в обласному управлінні Нацполіції.

Нагадаємо, раніше жінка збила дитину біля пішохідного переходу в Харкові. Дитина померла в машині "швидкої допомоги".

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01 08 2018 13:08
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