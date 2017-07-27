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У Миколаєві 2-річний малюк випав з дев'ятого поверху

Співробітники поліції в черговий раз звертаються до батьків з проханням уважно стежити за своїми дітьми, не залишати їх навіть на хвилинку в кімнатах з відкритими вікнами
У Миколаєві дворічний хлопчик випав з вікна квартири на дев'ятому поверсі, поки мати на кілька хвилин вийшла з кімнати.
У Миколаєві 2-річний малюк випав з дев Фото: 1news.zp.ua

"Сьогодні о 08:45 в чергову частину Центрального відділу поліції ГУ НП у Миколаївській області надійшло повідомлення про те, що з вікна дев'ятого поверху одного із будинків по пр. Героїв України випала дитина", - йдеться в повідомленні прес-служби Нацполіції області.

Слідчі встановили, що вранці її мама відкрила вікно для провітрювання приміщення і вийшла на кілька хвилин з кімнати, залишивши малюка з шестирічним братом. Почувши від старшого сина, що молодший вилазить на підвіконня, жінка кинулася в кімнату, але дитина, спершись на москітну сітку, впала. Отримані травми виявилися несумісними з життям.

Зі слів свідків і сусідів, родина є благополучною і виховує трьох малолітніх дітей.

Слідчим відділом розпочато кримінальне провадження у порядку ч. 1 ст. 115 КК України "Умисне вбивство", як того вимагає процедура у випадку пригод зі смертельними наслідками.

Співробітники поліції в черговий раз звертаються до батьків з проханням уважно стежити за своїми дітьми, не залишати їх навіть на хвилинку в кімнатах з відкритими вікнами або якщо там встановлено москітні сітки, пам'ятайте, що вони не розраховані на вагу дитини.

Як повідомляв iPress.ua, на Чернігівщині смерч підняв у повітря двох дітей, а потім кинув їх на землю.

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27 07 2017 20:34
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