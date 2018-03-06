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У Миколаєві 57-річний чоловік прийшов до магазину з гранатами

Давати поліції свідчення він відмовився
У Миколаєві у відвідувача одного з магазинів виявили три гранати РГД-5.
У Миколаєві 57-річний чоловік прийшов до магазину з гранатами Фото: facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev

"Сьогодні, 3 червня, близько 9:00 до Корабельного відділення поліції зателефонували місцеві мешканці з повідомленням про те, що в одному з магазинів, розташованому на вул. Знам'янська в Корабельному районі, у невідомого чоловіка з кишені видно предмети, схожі на гранати", - повідомляє відділ комунікації обласної поліції.

На місце інциденту викликали поліцію, рятувальників і вибухотехніків. Район можливої небезпеки був оточений правоохоронцями. Встановлено, що 57-річний місцевий мешканець справді мав при собі три ручні гранати. Його затримали. Давати будь-які свідчення і пояснення він відмовився. 

Гранати були вилучені та скеровані на експертизу. Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 КК України ("Незаконне поводження зі зброєю"). Чоловікові загрожує позбавлення волі на термін до 7 років.

Нагадаємо, що в Черкасах чоловік з двома гранатами та зброєю зачинився в офісі в центрі міста.

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03 06 2018 19:39
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