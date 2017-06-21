У Миколаєві 71-річна пенсіонерка керувала наркопритоном, - ВІДЕО
Правоохоронці затримали 4 учасників групи. Пенсіонерка облаштувала наркопритон у своєму будинку, інформує ТСН.
Оселю обладнала цілою системою контролю: камерами спостереження та засобами зв'язку. Наркобізнесом жінка керувала із середини будинку.
Сама з покупцями наркотиків не контактувала. Для вживання куплених наркотиків поряд навіть облаштували спеціальне приміщення. За добу - притон заробляв до 20-ти тисяч гривень.
Гроші господарка тримала при собі. Серед затриманих безробітні та люди із судимостями.
Нагадаємо, що у Нацполіції України повідомляють, що потерпілими у справі про залучення українців на території Російської Федерації обманним шляхом в наркоторгівлю визнані близько 200 громадян України.
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