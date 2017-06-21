Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

У Миколаєві 71-річна пенсіонерка керувала наркопритоном, - ВІДЕО

Наркобізнесом жінка керувала із середини свого будинку
У Миколаєві правоохоронці виявили наркопритон, яким керувала 71-річна пенсіонерка.
У Миколаєві 71-річна пенсіонерка керувала наркопритоном, - ВІДЕО Фото: скріншот

Правоохоронці затримали 4 учасників групи. Пенсіонерка облаштувала наркопритон у своєму будинку, інформує ТСН.

Оселю обладнала цілою системою контролю: камерами спостереження та засобами зв'язку. Наркобізнесом жінка керувала із середини будинку.

Сама з покупцями наркотиків не контактувала. Для вживання куплених наркотиків поряд навіть облаштували спеціальне приміщення. За добу - притон заробляв до 20-ти тисяч гривень.

Гроші господарка тримала при собі. Серед затриманих безробітні та люди із судимостями.

Нагадаємо, що у Нацполіції України повідомляють, що потерпілими у справі про залучення українців на території Російської Федерації обманним шляхом в наркоторгівлю визнані близько 200 громадян України.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 06 2017 14:35
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Спалах ботулізму в Україні: як і де лікувати смертельне захворювання

Спалах ботулізму в Україні: як і де лікувати смертельне захворювання

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.