У Миколаєві 71-річна пенсіонерка керувала наркопритоном, - ВІДЕО

У Миколаєві правоохоронці виявили наркопритон, яким керувала 71-річна пенсіонерка.

Правоохоронці затримали 4 учасників групи. Пенсіонерка облаштувала наркопритон у своєму будинку, інформує ТСН.

Оселю обладнала цілою системою контролю: камерами спостереження та засобами зв'язку. Наркобізнесом жінка керувала із середини будинку.

Сама з покупцями наркотиків не контактувала. Для вживання куплених наркотиків поряд навіть облаштували спеціальне приміщення. За добу - притон заробляв до 20-ти тисяч гривень.

Гроші господарка тримала при собі. Серед затриманих безробітні та люди із судимостями.

Нагадаємо, що у Нацполіції України повідомляють, що потерпілими у справі про залучення українців на території Російської Федерації обманним шляхом в наркоторгівлю визнані близько 200 громадян України.