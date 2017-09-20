У Миколаєві через вибух у житловому будинку постраждали семеро осіб
Вибух стався в будинку по вулиці Севастопольській.
"Газові прилади були вимкнені. Малоймовірно, що це був вибух газу. Зараз розглядається версія вибуху якоїсь суміші або пороху. В будинку зруйновано внутрішні перегородки, утворились тріщини на стіні", - повідомив начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Олександр Герасіменя.
За його словами, міськрада розглядатиме питання про відселення 7 мешканців будинку.
Тим часом воєнізований аварійно-рятувальний загін зміцнює будівлю, щоб воно не повністю зруйнувалася.
Згідно з інформацією ресурсу "Преступности.НЕТ", за даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 207 Кримінального кодексу України ("Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки"). Видання зазначає, що йдеться про приватний будинок.
Нагадаємо, внаслідок вибуху, який пролунав в квартирі на 8 поверсі багатоповерхівки в Лівобережному районі Маріуполя, загинув чоловік.
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