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У Миколаєві через вибух у житловому будинку постраждали семеро осіб

В будинку зруйновані внутрішні перегородки, на зовнішній стіні утворилися тріщини
У Миколаєві в багатоквартирному будинку стався вибух, в результаті семеро постраждалих госпіталізували.
У Миколаєві через вибух у житловому будинку постраждали семеро осіб Фото: "Преступности.НЕТ"

Вибух стався в будинку по вулиці Севастопольській.

"Газові прилади були вимкнені. Малоймовірно, що це був вибух газу. Зараз розглядається версія вибуху якоїсь суміші або пороху. В будинку зруйновано внутрішні перегородки, утворились тріщини на стіні", - повідомив начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Олександр Герасіменя.

За його словами, міськрада розглядатиме питання про відселення 7 мешканців будинку.

Тим часом воєнізований аварійно-рятувальний загін зміцнює будівлю, щоб воно не повністю зруйнувалася.

Згідно з інформацією ресурсу "Преступности.НЕТ", за даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 207 Кримінального кодексу України ("Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки"). Видання зазначає, що йдеться про приватний будинок.

Нагадаємо, внаслідок вибуху, який пролунав в квартирі на 8 поверсі багатоповерхівки в Лівобережному районі Маріуполя, загинув чоловік.

 
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20 09 2017 13:56
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