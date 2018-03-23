У Миколаєві чиновники міськради, МВС і ГМС організували злочинну групу - СБУ

Співробітники Служби безпеки України викрили злочинну групу, організовану чиновником Миколаївської міськради.

Зловмисники займалися підробкою документів і незаконним переправленням іноземців у країни Євросоюзу.

Організував міжрегіональну групу, що діяла в чотирьох областях країни, начальник відділу з організації оборонної і мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами міськради Миколаєва, - повідомили у спецслужбі.

Крім того, до складу банди входили працівники державної міграційної служби, МВС, адвокат і представники кримінального середовища.

"Зловмисники підшукували іноземців, зацікавлених у можливості незаконного виїзду до Європейського союзу. Для виготовлення підроблених документів ділки використовували паспорти і посвідчення громадян України, видані на території АР Крим в період до окупації півострова, достовірність яких неможливо підтвердити", - йдеться у повідомленні.

Фото: СБУ

Після цього на основі фальсифікованих документів клієнтам оформляли нові ID-паспорта, картки платників податків, а потім і закордонні паспорти.

"Під час обшуків за місцями проживання та роботи фігурантів справи у кількох областях співробітники виявили бланки і печатки різних держструктур для виготовлення фальшивих документів, у організатора також паспорт громадянина РФ і документи з обмеженим доступом з мобілізаційні роботи", - додали у СБУ.

Фото: СБУ

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України спільно з Генпрокуратурою викрили на хабарі директора одного з департаментів Державної міграційної служби.

