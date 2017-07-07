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У Миколаєві депутат зламав руку іншому депутатові через журналіста районного видання

Згодом депутат погрожував "вжити заходи", якщо його згадають у публікаціях чи "хоч одне фото з'явиться в інтернеті"
Перед початком 20 сесії Миколаївської райради Миколаївської області між депутатами Сергієм Протченком від Радикальної партії і Русланом Неродою від БПП стався конфлікт і бійка.
У Миколаєві депутат зламав руку іншому депутатові через журналіста районного видання Фото: nikvesti.com

Про це повідомляє видання "НикВести" 7 липня.

Руслан Нерода звернувся до лікарні: за його словами, йому зламано руку. На запитання про те, чи буде Нерода звертатися до поліції, він відповів: "Гадаю, так".


Фото: nikvesti.com

Конфлікт почався з того, що Сергій Протченко обурився присутністю в залі оператора районного видання "Влада громадам". Він спробував прибрати камеру, у цей момент за журналіста вступився депутат Руслан Нерода – зав'язалася бійка.


Фото: nikvesti.com

Депутатів розняли присутні в залі депутати.

Голова Миколаївської райдержадміністрації Алла Воробйова завела потерпілого до свого кабінету. У засіданні після інциденту Нерода участі не брав.

Протченко під час сесії продовжив обурюватися присутністю преси в залі. Він погрожував "вжити заходи", якщо його згадають у публікаціях чи "хоч одне фото з'явиться в інтернеті".


Фото: nikvesti.com

Місяць тому, 8 червня, у Миколаївській облраді на засіданні бюджетної комісії голова фракції "Опозиційного блоку" Володимир Фроленко вимагав від Федора Барни, який вийшов із фракції БПП, "закрити рот" – пізніше в кулуарах вони побилися. Барна заявляв, що Фроленко спровокував конфлікт, щоб "нацькувати" на нього боксера. Після бійки голова Миколаївської облради Вікторія Москаленко вимагала від її учасників скласти повноваження.

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07 07 2017 14:50
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