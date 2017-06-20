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У Миколаєві двох прихильників "Новоросії" посадили на п'ять років

Один із них екс-посадовець МВС
Інгульський райсуд Миколаєва засудив двох пропагандистів "Новоросії" до 5 років тюрми, ще троє отримали умовні вироки з випробувальними термінами.
У Миколаєві двох прихильників "Новоросії" посадили на п Фото: ТАСС

Зловмисники у 2015 році на доручення російських спецслужб готували серію пропагандистських акцій напередодні святкування на Миколаївщині Дня Незалежності України. У переддень свята агенти мали забезпечити поширення друкованої пропаганди "миколаївської народної республіки" в громадських місцях по всьому Миколаєву.

Під час обшуків спецслужбовці вилучили друковану антидержавну продукцію, підручники з диверсійної роботи, список проукраїнських активістів регіону, а також саморобні вибухові пристрої, гранати, пістолет-кулемет МР-40 і набої. Про це повідомляє прес-центр СБУ у Facebook.

Рішенням суду двох організаторів групи, один із яких - екс-посадовець МВС, визнано винними за ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

Нагадаємо, 16 червня співробітники Служби безпеки України затримали у Києві бізнесмена, який сприяв діяльності так званої "ЛНР".

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20 06 2017 16:37
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