У Миколаєві двох прихильників "Новоросії" посадили на п'ять років

Один із них екс-посадовець МВС

Інгульський райсуд Миколаєва засудив двох пропагандистів "Новоросії" до 5 років тюрми, ще троє отримали умовні вироки з випробувальними термінами.

Зловмисники у 2015 році на доручення російських спецслужб готували серію пропагандистських акцій напередодні святкування на Миколаївщині Дня Незалежності України. У переддень свята агенти мали забезпечити поширення друкованої пропаганди "миколаївської народної республіки" в громадських місцях по всьому Миколаєву.

Під час обшуків спецслужбовці вилучили друковану антидержавну продукцію, підручники з диверсійної роботи, список проукраїнських активістів регіону, а також саморобні вибухові пристрої, гранати, пістолет-кулемет МР-40 і набої. Про це повідомляє прес-центр СБУ у Facebook.

Рішенням суду двох організаторів групи, один із яких - екс-посадовець МВС, визнано винними за ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

Нагадаємо, 16 червня співробітники Служби безпеки України затримали у Києві бізнесмена, який сприяв діяльності так званої "ЛНР".