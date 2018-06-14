CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ ніч із середи на четвер, 14 червня, в центрі Миколаєва двоє чоловіків зґвалтували 12-річну дівчинку.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Миколаєві двоє чоловіків зґвалтували 12-річну дівчинку
Наразі деталі інциденту встановлюються
Фото: 0512.com.ua
Пригода сталася у дворі за магазином "Сотка". Попередньо, правопорушення скоїли двоє людей, передає 0512.
Співробітники поліції оперативно попрямували на відпрацювання території. Через деякий час підозрювані були виявлені та затримані. 12-річну дівчинку госпіталізували до лікарні, де її стан визначається медиками. Наразі деталі інциденту встановлюються.
Нагадаємо, що у Кривому Розі поліція викрила сімейну пару, яка експлуатувала 4-річну доньку для порнографічних матеріалів.
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14 06 2018 15:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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