У Миколаєві двоє чоловіків зґвалтували 12-річну дівчинку

У ніч із середи на четвер, 14 червня, в центрі Миколаєва двоє чоловіків зґвалтували 12-річну дівчинку.

Пригода сталася у дворі за магазином "Сотка". Попередньо, правопорушення скоїли двоє людей, передає 0512.

Співробітники поліції оперативно попрямували на відпрацювання території. Через деякий час підозрювані були виявлені та затримані. 12-річну дівчинку госпіталізували до лікарні, де її стан визначається медиками. Наразі деталі інциденту встановлюються.

Нагадаємо, що у Кривому Розі поліція викрила сімейну пару, яка експлуатувала 4-річну доньку для порнографічних матеріалів.