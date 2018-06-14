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У Миколаєві двоє чоловіків зґвалтували 12-річну дівчинку

Наразі деталі інциденту встановлюються
У ніч із середи на четвер, 14 червня, в центрі Миколаєва двоє чоловіків зґвалтували 12-річну дівчинку.
У Миколаєві двоє чоловіків зґвалтували 12-річну дівчинку Фото: 0512.com.ua

Пригода сталася у дворі за магазином "Сотка". Попередньо, правопорушення скоїли двоє людей, передає 0512.

Співробітники поліції оперативно попрямували на відпрацювання території. Через деякий час підозрювані були виявлені та затримані. 12-річну дівчинку госпіталізували до лікарні, де її стан визначається медиками. Наразі деталі інциденту встановлюються.

Нагадаємо, що у Кривому Розі поліція викрила сімейну пару, яка експлуатувала 4-річну доньку для порнографічних матеріалів.

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14 06 2018 15:55
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