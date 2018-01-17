ЗДОРОВ'Я НОВИНИУ Миколаєві в лікарні госпіталізували 55 дорослих та 22 дитини з підозрою на гепатит А, при цьому діагноз підтвердився у 55 осіб.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Миколаєві госпіталізували 55 дорослих та 22 дитини з підозрою на гепатит А
У Миколаївській обладміністрації відзначають, що ситуація під контролем
Фото: ПДМШ
"В обласній інфекційній лікарні перебувають 55 пацієнтів. Із них підтверджено діагноз у 38 осіб. Ще 22 дитини перебувають в обласній дитячій інфекційній лікарні, діагноз підтверджено у 17 дітей", - повідомляє сайт управління охорони здоров'я Миколаївської ОДА.
У Миколаївській обладміністрації відзначають, що ситуація під контролем.
Нагадаємо, у Миколаєві зафіксували спалах захворюваності на вірусний гепатит А (хвороба Боткіна).
Також поліція завела кримінальну справу за фактом масового зараження гепатитом А в Миколаєві.
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