У Миколаєві стався конфлікт між підприємцями, який переріс у стрілянину

18 жовтня, в Миколаєві між приватними підприємцями виник конфлікт, в результаті якого один з учасників відкрив вогонь з травматичної зброї, повідомили в обласній поліції.

За інформацією слідчих, 51-річний місцевий бізнесмен прийшов на зустріч з подружньою парою підприємців. Однак під час переговорів між сторонами виник словесний конфлікт.

Під час конфлікту 51-річний підприємець вистрілив з травматичної зброї. У момент пострілу жінка підбігла до свого чоловіка, почалася бійка. В результаті жінка отримала травму голови.

Поліцейські встановили, що зброя зареєстрована на учасника конфлікту на правах члена громадського формування з охорони громадського порядку.

За інформацією Новини-N, стрілянину влаштував власник миколаївського ринку Юліана-Сервіс Аладдін Магеррамов. Він проводив зустріч з підприємцями, які торгують на ринку Юліана. Багато торговців конфліктують з бізнесменом, так як він підняв оренду і забудував пішохідну частину ринку.

Нагадаємо, у Вовчанську Харківської області невідомі вистрілили по автомобілю з гранатомета, водій не постраждав.

