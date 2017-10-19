У Миколаєві стався конфлікт між підприємцями, який переріс у стрілянину
За інформацією слідчих, 51-річний місцевий бізнесмен прийшов на зустріч з подружньою парою підприємців. Однак під час переговорів між сторонами виник словесний конфлікт.
Під час конфлікту 51-річний підприємець вистрілив з травматичної зброї. У момент пострілу жінка підбігла до свого чоловіка, почалася бійка. В результаті жінка отримала травму голови.
Поліцейські встановили, що зброя зареєстрована на учасника конфлікту на правах члена громадського формування з охорони громадського порядку.
За інформацією Новини-N, стрілянину влаштував власник миколаївського ринку Юліана-Сервіс Аладдін Магеррамов. Він проводив зустріч з підприємцями, які торгують на ринку Юліана. Багато торговців конфліктують з бізнесменом, так як він підняв оренду і забудував пішохідну частину ринку.
Нагадаємо, у Вовчанську Харківської області невідомі вистрілили по автомобілю з гранатомета, водій не постраждав.
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