У Миколаєві на ринку сталася стрілянина
Конфлікт із застосуванням вогнепальної зброї стався в районі ринку "Юліана", пише місцеве видання Новости-N.
Очевидці події повідомили, що почули крики, потім - кілька пострілів. Після цього свідки помітили закривавленого чоловіка, за яким по ринку гналися кілька осіб. Після цього пролунало ще кілька пострілів. Поранений упав, а його переслідувачі розбіглися в різні боки. При цьому двоє з них сіли в автомобіль сірого кольору.
Очевидці викликали на місце події поліцію і швидку допомогу. Швидка надала пораненому екстрену допомогу на місці події, після чого відвезла його в ЛШМД. За попередніми даними, стан потерпілого оцінюється як важкий.
НикВести з посиланням на прес-службу управління патрульної поліції Миколаєва повідомляють, що потерпілий отримав п'ять вогнепальних поранень.
Нагадаємо, що в Одеській області 54-річного депутата Чорноморської ради поранили пострілом із травматичної зброї.
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