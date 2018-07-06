У Миколаєві на ринку сталася стрілянина

Увечері в середу, 6 червня, в Миколаєві на місцевому ринку сталася перестрілка. Одна людина отримала поранення.

Конфлікт із застосуванням вогнепальної зброї стався в районі ринку "Юліана", пише місцеве видання Новости-N.

Очевидці події повідомили, що почули крики, потім - кілька пострілів. Після цього свідки помітили закривавленого чоловіка, за яким по ринку гналися кілька осіб. Після цього пролунало ще кілька пострілів. Поранений упав, а його переслідувачі розбіглися в різні боки. При цьому двоє з них сіли в автомобіль сірого кольору.

Очевидці викликали на місце події поліцію і швидку допомогу. Швидка надала пораненому екстрену допомогу на місці події, після чого відвезла його в ЛШМД. За попередніми даними, стан потерпілого оцінюється як важкий.

НикВести з посиланням на прес-службу управління патрульної поліції Миколаєва повідомляють, що потерпілий отримав п'ять вогнепальних поранень.

Нагадаємо, що в Одеській області 54-річного депутата Чорноморської ради поранили пострілом із травматичної зброї.