У Миколаєві попередили про скорочення водопостачання: немає хлору

Питання щодо відновлення поставок рідкого хлору монопольним підприємством АТ "Дніпроазот" також вирішити наразі не вдалось

У Миколаєві з 10:00 16 липня водопостачання абонентам МКП "Миколаївводоканал" буде знижено у зв'язку з мінімальним запасом рідкого хлору для знезараження питної води.

"Внаслідок зупинки виробництва рідкого хлору підприємством "Дніпроазот" постачальник МКП "Миколаївводоканал" відмовився від зобов'язань за договором. Кількість хлору для повного забезпечення процесу обмежена", - повідомили в МКП "Миколаївводоканал".

Зазначається, що обсяги водопостачання будуть скорочені "до нормалізації поставок рідкого хлору".

У прес-службі Миколаївської облдержадміністрації заявили, що запасів рідкого хлору на МКП "Миколаївводоканал" вистачить до 20-22 липня.

"Якщо поставки гіпохлориту натрію відбуваються без особливих проблем, то поставки рідкого хлору істотно ускладнено. Найбільшим споживачем рідкого хлору є МКП "Миколаївводоканал", де його наявних запасів вистачає до 20-22 липня. Керівництво підприємства вживає заходів щодо пошуку додаткових постачальників рідкого хлору в умовах необхідності дотримання процедури конкурсних закупівель", - повідомили в ОДА.

У держадміністрації повідомили, що з цього питання на початку тижня провели нараду з керівництвом МКП "Миколаївводоканал", де "з'ясували фактичні запаси знезаражувальних засобів на інших підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства у містах Первомайськ, Очаків, Новий Буг, Баштанка, Вознесенськ".

Зазначається, що запаси хлору на підприємствах дозволять забезпечити технологічний процес "щонайменше до кінця липня".

Раніше підприємство "Дніпроазот", який є виробником рідкого хлору, що використовують водоканали для знезараження питної води, попередило, що припиняє поставки та зупиняє виробництво рідкого хлору. Робота "Дніпроазоту" зупинилася 15 червня через підвищення ціни на газ.

За інформацією підприємства, на деяких підприємствах галузі залишків хлору залишилося від тижня до 20 діб.

"У зв’язку з цим на підприємствах галузі водопровідно-каналізаційного господарства України виникла складна ситуація з подальшим знезараженням питної води. Про складну ситуацію асоціація "Укрводоканалекологія" повідомила уряд з проханням втрутитися та вирішити питання з поставкою хлору", - зазначали в Асоціації "Укрводоканалекологія".

Наразі ситуацію з поставками хлору не вирішено. Питання щодо відновлення поставок рідкого хлору монопольним підприємством АТ "Дніпроазот" також вирішити наразі не вдалось.

У "Київводоканалі" попередили, що через припинення поставок та зупинку виробництва рідкого хлору на "Дніпроазоті" можуть бути проблеми із подальшим знезараженням питної води.