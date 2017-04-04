У Миколаєві при ремонті військових містечок начальство завищило вартість робіт на 2,2 млн грн
"Наслідком службової недбалості стало безпідставне завищення фактичної вартості виконаних робіт, у тому числі капітального ремонту будівель і споруд, розташованих на території військових містечок у Миколаєві, та зайве перерахування на рахунок будівельної організації понад 2,2 млн гривень, чим державі завдано матеріальний збиток", - повідомила прес-служба військової прокуратури Південного регіону, інформує "112.ua".
Розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 425 (недбале ставлення до військової служби) Кримінального кодексу. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, у Донецькій області колишнього керівника держпідприємства "Костянтинівський державний хімічний завод" і його спільника судитимуть за розтрату понад 2,6 млн гривень.
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