У Миколаєві при ремонті військових містечок начальство завищило вартість робіт на 2,2 млн грн

У Миколаєві Військова прокуратура Миколаївського гарнізону Південного регіону України почала розслідувати "недбале ставлення до військової служби", що завдало державі шкоду у 2,2 млн гривень.

"Наслідком службової недбалості стало безпідставне завищення фактичної вартості виконаних робіт, у тому числі капітального ремонту будівель і споруд, розташованих на території військових містечок у Миколаєві, та зайве перерахування на рахунок будівельної організації понад 2,2 млн гривень, чим державі завдано матеріальний збиток", - повідомила прес-служба військової прокуратури Південного регіону, інформує "112.ua".

Розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 425 (недбале ставлення до військової служби) Кримінального кодексу. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у Донецькій області колишнього керівника держпідприємства "Костянтинівський державний хімічний завод" і його спільника судитимуть за розтрату понад 2,6 млн гривень.