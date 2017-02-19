У Миколаєві п'яний депутат за кермом намагався дати хабар поліцейському, – ВІДЕО
Пригода сталася вдень 16 лютого в Миколаєві на вулиці Херсонське шосе в районі перехрестя з вулицею Новозаводською, повідомляє видання "Преступности.НЕТ".
Як видно на відео, опублікованому прес-службою Управління патрульної поліції Миколаєва, Чмир сам зізнався в тому, що він п'яний, і кілька разів просив вибачення в поліцейських за те, що "так сталося".
Депутат Чмир надав патрульним тільки водійське посвідчення. Коли ж поліцейські почали вимагати в нього свідоцтво про реєстрацію, депутат ухилився від відповіді і запропонував інспекторам 1000 грн. хабара.
Патрульні склали на п'яного депутата протокол за статтею 130 КУпАП за керування в стані сп'яніння, а також забрали автомобіль на штрафмайданчик, адже свідоцтва про реєстрацію на нього не було.
Нагадаємо, 1 лютого начальнику Миколаївського порту повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем.
4 січня прокуратура Миколаївської області завершила розслідування стосовно голови РДА, депутата райради, який підозрюється в скоєнні низки посадових злочинів. Обвинувальний акт направлено до суду.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- ВІДЕО Під час смолоскипної ходи у Слов'янську пролунав вибух, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків