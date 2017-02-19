У Миколаєві п'яний депутат за кермом намагався дати хабар поліцейському, – ВІДЕО

Депутат Миколаївської облради від партії "Батьківщина" Сергій Чмир зізнався патрульним, які його зупинили, що він п'яний, і намагався відкупитися хабарем у 1000 гривень.

Пригода сталася вдень 16 лютого в Миколаєві на вулиці Херсонське шосе в районі перехрестя з вулицею Новозаводською, повідомляє видання "Преступности.НЕТ".

Як видно на відео, опублікованому прес-службою Управління патрульної поліції Миколаєва, Чмир сам зізнався в тому, що він п'яний, і кілька разів просив вибачення в поліцейських за те, що "так сталося".

Депутат Чмир надав патрульним тільки водійське посвідчення. Коли ж поліцейські почали вимагати в нього свідоцтво про реєстрацію, депутат ухилився від відповіді і запропонував інспекторам 1000 грн. хабара.

Патрульні склали на п'яного депутата протокол за статтею 130 КУпАП за керування в стані сп'яніння, а також забрали автомобіль на штрафмайданчик, адже свідоцтва про реєстрацію на нього не було.

Нагадаємо, 1 лютого начальнику Миколаївського порту повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем.

4 січня прокуратура Миколаївської області завершила розслідування стосовно голови РДА, депутата райради, який підозрюється в скоєнні низки посадових злочинів. Обвинувальний акт направлено до суду.