У Миколаєві СБУ запобігла вивезенню в Росію обладнання до військових кораблів
"Оперативники спецслужби затримали працівника дежпідприємства та місцевого ділка, які намагалися вивезти з території заводу три агрегати, призначені для контролю температури газу у ГТД (загальна вартість 124 тисячі гривень). Крім того, зловмисники намагалися вивезти 86 сопел до форсунок для ГТД, а також штампи і печатки, що мали б легітимізувати перед іноземною стороною викрадені комплектуючі", - повідомляє СБУ.
Як зазначають у спецслужбі, крадії діяли на замовлення громадянина РФ, представника комерційної структури, пов’язаної з військово-промисловим комплексом та газотранспортуючими компаніями Росії.
"Спроба контрабанди обладнання пояснюється тривалою відсутністю у РФ потужностей для самостійного серійного виробництва та ремонту газотурбінної техніки, що до 2014 року забезпечувалася виключно миколаївським підприємством", - наголосили правоохоронці.
Під час обшуків за місцем мешкання і роботи фігурантів справи правоохоронці вилучили значну кількість обладнання, комплектуючих, а також креслення та специфікації, що підприємство раніше постачало на замовлення російської сторони.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 191 Кримінального кодексу України. Затриманим оголошено про підозру, вирішується питання обрання їм запобіжного заходу.
Нагадаємо, що в Чернігівській області правоохоронці затримали двох торгівців боєприпасами.
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