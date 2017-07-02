Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Миколаєві школярів відправили на позапланові канікули

Миколаївських школярів відправили на позапланові канікули
У Миколаєві з 8 лютого призупинили навчання у школах на тлі складних погодних умов і збільшення показників захворюваності на ГРВІ серед дітей та підлітків.
У Миколаєві школярів відправили на позапланові канікули Фото: crimea.comments.ua

Відповідне рішення схвалив мер міста Олександр Сенкевич, повідомляється на сайті міськадміністрації.

Як прокоментував заступник міського голови Євген Шевченко, міська влада вирішила припинити навчальний процес, щоб захистити життя і здоров'я миколаївських школярів, убезпечити їх від травматизму в складних погодних умовах.

"Додатково буде повідомлено, коли учням повертатися за парти", - повідомили у відомстві.

Нагадаємо, раніше у зв'язку з різким погіршенням погодних умов у чотирьох областях України ввели обмеження на рух транспорту.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

07 02 2017 20:55
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Глибоко стурбовані": як світ відреагував на трагедію в Авдіївці

"Глибоко стурбовані": як світ відреагував на трагедію в Авдіївці

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat