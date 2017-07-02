У Миколаєві школярів відправили на позапланові канікули

У Миколаєві з 8 лютого призупинили навчання у школах на тлі складних погодних умов і збільшення показників захворюваності на ГРВІ серед дітей та підлітків.

Відповідне рішення схвалив мер міста Олександр Сенкевич, повідомляється на сайті міськадміністрації.

Як прокоментував заступник міського голови Євген Шевченко, міська влада вирішила припинити навчальний процес, щоб захистити життя і здоров'я миколаївських школярів, убезпечити їх від травматизму в складних погодних умовах.

"Додатково буде повідомлено, коли учням повертатися за парти", - повідомили у відомстві.

Нагадаємо, раніше у зв'язку з різким погіршенням погодних умов у чотирьох областях України ввели обмеження на рух транспорту.