CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Миколаєві з 8 лютого призупинили навчання у школах на тлі складних погодних умов і збільшення показників захворюваності на ГРВІ серед дітей та підлітків.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Миколаєві школярів відправили на позапланові канікули
Миколаївських школярів відправили на позапланові канікули
Фото: crimea.comments.ua
Відповідне рішення схвалив мер міста Олександр Сенкевич, повідомляється на сайті міськадміністрації.
Як прокоментував заступник міського голови Євген Шевченко, міська влада вирішила припинити навчальний процес, щоб захистити життя і здоров'я миколаївських школярів, убезпечити їх від травматизму в складних погодних умовах.
"Додатково буде повідомлено, коли учням повертатися за парти", - повідомили у відомстві.
Нагадаємо, раніше у зв'язку з різким погіршенням погодних умов у чотирьох областях України ввели обмеження на рух транспорту.
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07 02 2017 20:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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