У Миколаєві слідчий заклав у ломбард крадену шубу й програв 5 тис. євро, вилучені як докази

Слідчий Центрального районного відділу поліції міста Миколаєва Володимир Я. вкрав речові докази і витратив їх на гру в спортивний тоталізатор

Про це повідомляє Преступности.НЕТ з посиланням на власні джерела.

Слідчий вів гучну справу київських злочинців, котрі грабували крамниці на півдні України.

У ніч на 29 березня невідомі зламали вхідні двері і обікрали магазин хутряних виробів "Снігова Королева" в центрі Миколаєва на вулиці Соборній. Зловмисники викрали 9 шуб з соболя і 21 шубу з норки загальною вартістю близько 4 мільйонів гривень.

Пізніше, в червні 2017 року, в Києві миколаївська поліція затримала 4 підозрюваних у цій крадіжці. Частина награбованого була знайдена правоохоронцями та вилучено та передано слідчому Володимиру Я. як речові докази.

"Однак, слідчий з метою отримання грошей для гри в спортивний тоталізатор здав одну з шуб в ломбард на свій паспорт, а крім цього вкрав близько 5 тис. євро з грошей, також вилучених як речові докази у злочинців. За словами співрозмовника видання, Я. сам зізнався своєму керівництву в скоєному", - йдеться у матеріалі.

У відділі комунікації поліції Миколаївській області повідомили, що за результатами службової перевірки щодо слідчого, який привласнив речові докази, прокуратурою відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 191 Кримінального кодексу України ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем").

Нагадаємо, що прокуратура Харківської області підозрює працівника патрульної поліції Харкова у пограбуванні.