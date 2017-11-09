У Миколаєві слідчий заклав у ломбард крадену шубу й програв 5 тис. євро, вилучені як докази
Про це повідомляє Преступности.НЕТ з посиланням на власні джерела.
Слідчий вів гучну справу київських злочинців, котрі грабували крамниці на півдні України.
У ніч на 29 березня невідомі зламали вхідні двері і обікрали магазин хутряних виробів "Снігова Королева" в центрі Миколаєва на вулиці Соборній. Зловмисники викрали 9 шуб з соболя і 21 шубу з норки загальною вартістю близько 4 мільйонів гривень.
Пізніше, в червні 2017 року, в Києві миколаївська поліція затримала 4 підозрюваних у цій крадіжці. Частина награбованого була знайдена правоохоронцями та вилучено та передано слідчому Володимиру Я. як речові докази.
"Однак, слідчий з метою отримання грошей для гри в спортивний тоталізатор здав одну з шуб в ломбард на свій паспорт, а крім цього вкрав близько 5 тис. євро з грошей, також вилучених як речові докази у злочинців. За словами співрозмовника видання, Я. сам зізнався своєму керівництву в скоєному", - йдеться у матеріалі.
У відділі комунікації поліції Миколаївській області повідомили, що за результатами службової перевірки щодо слідчого, який привласнив речові докази, прокуратурою відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 191 Кримінального кодексу України ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем").
Нагадаємо, що прокуратура Харківської області підозрює працівника патрульної поліції Харкова у пограбуванні.
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