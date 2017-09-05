Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

У Миколаєві сталася масова бійка між патріотами і афганцями, - ВІДЕО

Бійку вдалося зупинили майже відразу
У Миколаєві по дорозі до меморіалу десантникам Ольшанського між представниками патріотичних організацій і воїнами Афганістану відбулася бійка.
У Миколаєві сталася масова бійка між патріотами і афганцями, - ВІДЕО Фото: скріншот

Під час сутички в хід пішли кулаки, перцеві балончики і вибухові пакети, повідомляє місцеве видання Inshe.tv.

Правоохоронці оперативно відреагували на початок сутички, тож бійку зупинили майже відразу.

Увага, на відео присутня ненормативна лексика!

Нагадаємо, що у Дніпрі в результаті сутичок, які спричинені заходами з нагоди Дня Перемоги над нацизмом, затримано 15 людей, постраждали 8 учасників акцій і 6 поліцейських.

Окрім того, у Запоріжжі сталася бійка між учасниками акції "Безсмертний полк" і патріотами.

З самого ранку, у центрі Києва почала формуватися колона учасників акції "Безсмертний полк". 

А на вулиці Мазепи, 6 у Печерському районі (біля станції метро "Арсенальна") в штаб організації українських націоналістів "ОУН" штурмом зайшла поліція.

Згодом, із офісу ОУН у Києві у правоохоронців, учасників акції "Ніхто не забутий, ніщо не забуте" та журналістів полетіли яйця, картопля, кульки з фарбою та димові шашки.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

09 05 2017 16:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Благодійність Порошенка: театр на Подолі, рекламні екскурсії та святкова ілюмінація власної фабрики

Благодійність Порошенка: театр на Подолі, рекламні екскурсії та святкова ілюмінація власної фабрики

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.