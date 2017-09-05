У Миколаєві сталася масова бійка між патріотами і афганцями, - ВІДЕО

У Миколаєві по дорозі до меморіалу десантникам Ольшанського між представниками патріотичних організацій і воїнами Афганістану відбулася бійка.

Під час сутички в хід пішли кулаки, перцеві балончики і вибухові пакети, повідомляє місцеве видання Inshe.tv.

Правоохоронці оперативно відреагували на початок сутички, тож бійку зупинили майже відразу.

Увага, на відео присутня ненормативна лексика!

Нагадаємо, що у Дніпрі в результаті сутичок, які спричинені заходами з нагоди Дня Перемоги над нацизмом, затримано 15 людей, постраждали 8 учасників акцій і 6 поліцейських.

Окрім того, у Запоріжжі сталася бійка між учасниками акції "Безсмертний полк" і патріотами.

З самого ранку, у центрі Києва почала формуватися колона учасників акції "Безсмертний полк".

А на вулиці Мазепи, 6 у Печерському районі (біля станції метро "Арсенальна") в штаб організації українських націоналістів "ОУН" штурмом зайшла поліція.

Згодом, із офісу ОУН у Києві у правоохоронців, учасників акції "Ніхто не забутий, ніщо не забуте" та журналістів полетіли яйця, картопля, кульки з фарбою та димові шашки.