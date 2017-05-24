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У Миколаєві сталася пожежа на водолазному судні, - ВІДЕО

Корабель загорівся під час виконання вогневих робіт
У Миколаєві на майданчику компанії Smart Maritime Group Чорноморського суднобудівного заводу загорілося морське водолазне судно U700 "Нетішин" Військово-Морських сил України.
У Миколаєві сталася пожежа на водолазному судні, - ВІДЕО Фото: скріншот

"У цей момент п'ять екіпажів рятувальників гасять пожежу", - повідомляють "НикВести" з посиланням на співробітників підприємства.

Корабель загорівся під час виконання вогневих робіт - заміни металу з використанням відкритого вогню.

Нагадаємо, що в Мелітополі близько 3:40 ночі двоє людей кинули декілька пляшок з горючою рідиною в приміщення міської ради на вулиці Грушевського.

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24 05 2017 11:55
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