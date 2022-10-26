У Миколаєві відновлять водопостачання лише після звільнення від окупантів – Кім

Зараз у кранах тече виключно технічна вода.

Про відновлення централізованого водопостачання у Миколаєві можна буде говорити лише після звільнення від окупантів населених пунктів, які знаходять на правому березі Дніпра.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім під час брифінгу в ОДА.

"Про відновлення централізованого водопостачання у Миколаєві можна буде говорити лише після того, як наші ЗСУ звільнять від рашистів населені пункти, які знаходять на правому березі річки Дніпро. Доти миколаївці мають можливість користуватися лише технічною водою, а питну ми підвозимо і вона є в достатній кількості", – зазначив Кім.

За його словами, зараз місто споживає до 90 тисяч кубометрів води на добу, при тому, що до війни це було приблизно 240 тисяч кубів. "Наразі ми маємо можливість добувати зі свердловин і очищувати лише 3 тисячі кубів води щодоби, тому про відновлення постачання води у квартири миколаївців не йдеться", – наголосив голова ОВА.

Як повідомлялося, 12 квітня через перебитий водогін Дніпро-Миколаїв місто залишилося без централізованого водопостачання. Наразі його відновили, але у кранах тече виключно технічна вода підвищеної солоності.