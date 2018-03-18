У Миколаєві вчинив самогубство в.о. директора місцевого аеропорту Волошин

За словами родичів, загиблий останнім часом перебував у пригніченому стані і висловлював тривожні наміри

Сьогодні, 18 березня, в Миколаєві у власній квартирі покінчив життя самогубством 29-річний в. о. директора одного з комунальних підприємств.

Про це повідомляється на сайті Нацполіціі Миколаївській області.

"Сім'я перебувала вдома разом з чоловіком, постріл з кімнати почула дружина. На місце події прибули медики та слідчо-оперативна група Інгульського відділу поліції. Потерпілий був терміново госпіталізований, але в лікарні швидкої медичної допомоги помер від отриманих ушкоджень", - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, постріл був зроблений з бойового пістолета марки ПМ без номерних знаків. Зброю вилучено та направлено на експертизу.

За словами родичів, загиблий останнім часом перебував у пригніченому стані і висловлював тривожні наміри. Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК (умисне вбивство). Ведеться слідство.

Як уточнює видання "Преступности.НЕТ", йдеться про Владислава Волошина, в.о. директора КП "Миколаївський міжнародний аеропорт", героя війни на Донбасі, колишнього військового льотчика.

Нагадаємо, льотчик Волошин - колишній пілот штурмовика Су-25 299-ї Миколаївської бригади тактичної авіації, здійснив 33 бойових вильоти, поки застосування авіації на Донбасі не було заборонено Мінськими угодами.

У 2015 році російська пропаганда назвала Волошина винуватцем катастрофи малайзійського боїнгу. Він нібито випустив по пасажирському літаку ракету "повітря-повітря". Ця версія була спростована міжнародним наслідком. Насправді літак був збитий з ЗРК "Бук", який прибув з Росії, з території, яка контролювалася бойовиками "ДНР".

На початку 2018 року Волошин був призначений в.о. директора КП "Миколаївський міжнародний аеропорт". З липня 2017 року він був заступником директора аеропорту.