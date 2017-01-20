У Миколаєві викрили канал контрабанди наркотиків
Троє жителів Миколаєва отримували наркотики через міжнародні поштові відправлення, перепаковували "посилки" і переправляли їх подільникам до РФ.
"Оперативники спецслужби затримали наркоконтрабандистів під час одержання ними поштового відправлення з 420 г кокаїну з Південної Америки. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 305 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчі дії", - зазначили в прес-центрі СБУ.
Нагадаємо, 18 січня у Львові поліцейські затримали організатора збуту наркотиків під час спроби передати 120 тис. гривень хабара поліцейським.
Раніше на Одещині поліція затримала сімейну пару наркодилерів: жінку за місцем мешкання, а чоловіка- на трасі "Одеса-Київ", коли він намагався втекти.
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