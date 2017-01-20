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У Миколаєві викрили канал контрабанди наркотиків

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 305 Кримінального кодексу України
У Миколаєві правоохоронці ліквідували канал контрабанди кокаїну з Південної Америки до Росії.
У Миколаєві викрили канал контрабанди наркотиків Фото: Facebook прес-служба СБУ

Троє жителів Миколаєва отримували наркотики через міжнародні поштові відправлення, перепаковували "посилки" і переправляли їх подільникам до РФ.

"Оперативники спецслужби затримали наркоконтрабандистів під час одержання ними поштового відправлення з 420 г кокаїну з Південної Америки. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 305 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчі дії", - зазначили в прес-центрі СБУ.

Нагадаємо, 18 січня у Львові поліцейські затримали організатора збуту наркотиків під час спроби передати 120 тис. гривень хабара поліцейським.

Раніше на Одещині поліція затримала сімейну пару наркодилерів: жінку за місцем мешкання, а чоловіка- на трасі "Одеса-Київ", коли він намагався втекти.

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20 01 2017 11:55
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