У Миколаєві заборонили купатися на пляжах
Було здійснено відбір проб та лабораторні дослідження річкової води в місцях масового відпочинку, інформує прес-служба Миколаївської міськради.
"За мікробіологічними показниками встановлено, що показник індексу ЛКП (лактозопозитивних кишкових паличок) перевищує санітарно-гігієнічні нормативи і становить (за норми 5 тисяч дм3): на пляжі "Чайка" в Корабельному районі - 13 тисяч, у районі Яхт-клубу - 13 тисяч, в районі зони відпочинку "Намив" - 24 мільйони. Також на "Намиві" зафіксовано перевищення індексу коліфагів у п'ять разів (500 за норми 100 дм3)", - йдеться у повідомленні.
Управління Держспоживслужби у Миколаївській області рекомендує мешканцям та гостям міста тимчасово утриматися від купання до покращення результатів санітарно-мікробіологічного дослідження річкової води в цій акваторії.
Нагадаємо, що в Києві в п'яти рекреаційних зонах виявили підвищений вміст ЛКП - лактозопозитивної кишкової палички.
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