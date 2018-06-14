У Миколаєві заборонили купатися на пляжах

У Миколаєві заборонили купатися на декількох пляжах через значне перевищення кількості шкідливих бактерій.

Було здійснено відбір проб та лабораторні дослідження річкової води в місцях масового відпочинку, інформує прес-служба Миколаївської міськради.

"За мікробіологічними показниками встановлено, що показник індексу ЛКП (лактозопозитивних кишкових паличок) перевищує санітарно-гігієнічні нормативи і становить (за норми 5 тисяч дм3): на пляжі "Чайка" в Корабельному районі - 13 тисяч, у районі Яхт-клубу - 13 тисяч, в районі зони відпочинку "Намив" - 24 мільйони. Також на "Намиві" зафіксовано перевищення індексу коліфагів у п'ять разів (500 за норми 100 дм3)", - йдеться у повідомленні.

Управління Держспоживслужби у Миколаївській області рекомендує мешканцям та гостям міста тимчасово утриматися від купання до покращення результатів санітарно-мікробіологічного дослідження річкової води в цій акваторії.

Нагадаємо, що в Києві в п'яти рекреаційних зонах виявили підвищений вміст ЛКП - лактозопозитивної кишкової палички.