CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ одному з домоволодінь Центрального району Миколаєва знайшли мертвим військовослужбовця-контрактника 79 десантно-штурмової бригади.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Миколаєві знайшли повішеним військового контрактника
Наразі тривають слідчі дії
Фото: google.com
Тіло військового без ознак життя знайшли в понеділок, 27 серпня, повідомляє прес-служба військової бригади у Facebook.
"Попередня причина смерті – механічна асфіксія через повішання", - зазначили військові.
Також, у Чернігівський області помер резервіст, який напередодні прибув на військові навчання "Північна фортеця". Оперативне командування просить учасників зборів бути уважнішими одне до одного, звертати увагу на поведінку та психологічний стан товаришів.
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28 08 2018 13:45 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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