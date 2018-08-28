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У Миколаєві знайшли повішеним військового контрактника

Наразі тривають слідчі дії
В одному з домоволодінь Центрального району Миколаєва знайшли мертвим військовослужбовця-контрактника 79 десантно-штурмової бригади.
У Миколаєві знайшли повішеним військового контрактника Фото: google.com

Тіло військового без ознак життя знайшли в понеділок, 27 серпня, повідомляє прес-служба військової бригади у Facebook.

"Попередня причина смерті – механічна асфіксія через повішання", - зазначили військові.

Також, у Чернігівський області помер резервіст, який напередодні прибув на військові навчання "Північна фортеця". Оперативне командування просить учасників зборів бути уважнішими одне до одного, звертати увагу на поведінку та психологічний стан товаришів.

 

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28 08 2018 13:45
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