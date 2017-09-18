У Миколаївській області під час навчань загорілася САУ

У понеділок, 18 вересня, під час виконання навчально-бойового завдання загорілася самохідна артилерійська установка.

Загоряння сталося в районі смт. Веселиново Миколаївської області.

Про це повідомила 79-та окрема десантно-штурмова бригада.

"В одному з підрозділів бригади, які виконували навчально-бойові завдання у ході бригадних навчань, під час здійснення маршу в районі смт Веселиново Миколаївської області відбулося загоряння бойової машини – самохідної артилерійської установки", - йдеться в повідомленні бригади в Facebook.



За словами українських військових, загоряння було оперативно локалізоване. У результаті інциденту ніхто не постраждав, загрози цивільному населенню відсутні. Причини пожежі та обсяги завданої шкоди з'ясовуються. За даним фактом розпочато службове розслідування.



Як повідомляє місцеве видання Новости-N, під час пожежі здетонували два снаряди. У результаті вибуху САУ повністю зруйнована, артилерійську гармату 2А31 вибуховою хвилею відкинуло далеко в бік.



Зазначається, що вибух пролунав біля залізничного моста, яким якраз проїжджала електричка Одеса-Помічна. Осколки снарядів пошкодили контактний провід та електричка зупинилася відразу за мостом. Електричку з пасажирами з місця події евакуював тепловоз.

Нагадаємо, сьогодні, 18 вересня, у Луганську невідомі підірвали пам'ятник бойовикам-десантникам.