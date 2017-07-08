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У Миколаївській області спалахнула масштабна лісова пожежа

Рятувальники ліквідовують пожежу на території лісового урочища
У Миколаївській області на території Березнігуватського лісового господарства у понеділок, 7 серпня, спалахнула масштабна пожежа
У Миколаївській області спалахнула масштабна лісова пожежа Фото: ДСНС

Про це повідомили в обласному управлінні ДСНС.

За словами рятувальників, вогонь розповсюдився на значну площу та перекинувся на лісові насадження. Приблизна площа горіння складає 15 га, з яких 3 га - верхової пожежі.

Наразі пожежу локалізовано, тривають роботи з її ліквідації. Для гасіння залучені 26 осіб та десять одиниць техніки, у тому числі приватних компаній.

Нагадаємо, що 5 серпня в Миколаївській області було зареєстровано 43 пожежі, здебільшого горіла суха трава.

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07 08 2017 20:33
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