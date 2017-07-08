У Миколаївській області спалахнула масштабна лісова пожежа

У Миколаївській області на території Березнігуватського лісового господарства у понеділок, 7 серпня, спалахнула масштабна пожежа

Про це повідомили в обласному управлінні ДСНС.

За словами рятувальників, вогонь розповсюдився на значну площу та перекинувся на лісові насадження. Приблизна площа горіння складає 15 га, з яких 3 га - верхової пожежі.

Наразі пожежу локалізовано, тривають роботи з її ліквідації. Для гасіння залучені 26 осіб та десять одиниць техніки, у тому числі приватних компаній.

Нагадаємо, що 5 серпня в Миколаївській області було зареєстровано 43 пожежі, здебільшого горіла суха трава.