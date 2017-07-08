CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Миколаївській області на території Березнігуватського лісового господарства у понеділок, 7 серпня, спалахнула масштабна пожежаПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Миколаївській області спалахнула масштабна лісова пожежа
Рятувальники ліквідовують пожежу на території лісового урочища
Фото: ДСНС
Про це повідомили в обласному управлінні ДСНС.
За словами рятувальників, вогонь розповсюдився на значну площу та перекинувся на лісові насадження. Приблизна площа горіння складає 15 га, з яких 3 га - верхової пожежі.
Наразі пожежу локалізовано, тривають роботи з її ліквідації. Для гасіння залучені 26 осіб та десять одиниць техніки, у тому числі приватних компаній.
Нагадаємо, що 5 серпня в Миколаївській області було зареєстровано 43 пожежі, здебільшого горіла суха трава.
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07 08 2017 20:33 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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