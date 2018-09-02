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У Миколаївській області викрили військових, які займалися розкраданням пального

СБУ викрила розкрадання пального з військової частини
У Миколаївській області викрили одного із заступників командира військової частини та його підлеглих, які організували схему розкрадання паливно-мастильних матеріалів.
У Миколаївській області викрили військових, які займалися розкраданням пального Фото: bymedia.net

Як повідомили у прес-центрі Служби безпеки України, військові штучно завищували обсяги споживання пального, а "надлишки" перепродавали третім особам. Для цього вони підроблювали документацію щодо фіктивних відряджень, завищували показники витрат пального та змінювали дані вимірювальних пристроїв у військових авто.

Зловмисників затримали під час чергової спроби збуту партії викраденого пального в одному із гаражних кооперативів. Загалом слідством задокументовано кілька епізодів розкрадання та збуту пального військової частини.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 410 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від десяти до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Тернополі СБУ спільно з військовою прокуратурою викрили розкрадання пального в одній з військових частин трьома військовослужбовцями.

Раніше четверо працівників "Укрзалізниці" в місті Чоп Закарпатської області попалися на продажі 10 тис. літрів вкраденого дизпалива.

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09 02 2018 23:48
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