У Миколаївській області викрили військових, які займалися розкраданням пального
Як повідомили у прес-центрі Служби безпеки України, військові штучно завищували обсяги споживання пального, а "надлишки" перепродавали третім особам. Для цього вони підроблювали документацію щодо фіктивних відряджень, завищували показники витрат пального та змінювали дані вимірювальних пристроїв у військових авто.
Зловмисників затримали під час чергової спроби збуту партії викраденого пального в одному із гаражних кооперативів. Загалом слідством задокументовано кілька епізодів розкрадання та збуту пального військової частини.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 410 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від десяти до 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо, що у Тернополі СБУ спільно з військовою прокуратурою викрили розкрадання пального в одній з військових частин трьома військовослужбовцями.
Раніше четверо працівників "Укрзалізниці" в місті Чоп Закарпатської області попалися на продажі 10 тис. літрів вкраденого дизпалива.
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