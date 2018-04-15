У миколаївському автосалоні вибухнула граната
Про це повідомляють у Відділі комунікації поліції Миколаївської області.
Сьогодні, 15 квітня, о 04:20 до Інгульського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення від приватного підприємця, про те що на території його автосалону по вул. Троїцькій, 107 стався вибух, внаслідок якого були пошкоджені вікна будівлі.
Фото: mk.npu.gov.ua
Під час огляду місця події поліцейські вилучили фрагменти вибухового пристрою, чеку від гранати, та направили їх на дослідження.
"За вказаним фактом проводиться розслідування кримінального провадження, розпочатого за ознаками ч. 2 ст. 194 "Умисне знищення або пошкодження майна", санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років. Встановлюються усі обставини злочину, особи, причетні до його вчинення, а також свідки. Корисну для слідства інформацію прохання повідомляти до Інгульського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області за адресою: вул. 12 Поздовжня 42А або за телефонами (0512) 21-61-11, 102", – розповіли в поліції.
Фото: mk.npu.gov.ua
Нагадаємо, в Києві біля будівлі "Київенерго" стався вибух.
У Черкасах у приміщення виробничого цеху заводу "Фотоприлад", що входить до складу "Укроборонпрому", кинули дві гранати.
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