У миколаївському автосалоні вибухнула граната

У Миколаєві в автосалоні на вулиці Троїцькій , 107 стався вибух. Були пошкоджені вікна будівлі.

Про це повідомляють у Відділі комунікації поліції Миколаївської області.

Сьогодні, 15 квітня, о 04:20 до Інгульського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення від приватного підприємця, про те що на території його автосалону по вул. Троїцькій, 107 стався вибух, внаслідок якого були пошкоджені вікна будівлі.



Фото: mk.npu.gov.ua

Під час огляду місця події поліцейські вилучили фрагменти вибухового пристрою, чеку від гранати, та направили їх на дослідження.

"За вказаним фактом проводиться розслідування кримінального провадження, розпочатого за ознаками ч. 2 ст. 194 "Умисне знищення або пошкодження майна", санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років. Встановлюються усі обставини злочину, особи, причетні до його вчинення, а також свідки. Корисну для слідства інформацію прохання повідомляти до Інгульського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області за адресою: вул. 12 Поздовжня 42А або за телефонами (0512) 21-61-11, 102", – розповіли в поліції.



Фото: mk.npu.gov.ua

Нагадаємо, в Києві біля будівлі "Київенерго" стався вибух.

У Черкасах у приміщення виробничого цеху заводу "Фотоприлад", що входить до складу "Укроборонпрому", кинули дві гранати.