У миколаївському порту вночі впали два крани

У миколаївському порту "Ольвія" вночі впали два портальні крани.

Один з кранів впав на інший - і вони впали у воду. Крім того, від падіння крана постраждали інші споруди на території порту. Пошкоджені крани планують списати, інформує "Мой город" з посиланням на співробітників підприємства.

"Преступности.НЕТ" висуває версію, що причиною події став сильний вітер. Напередодні в Миколаївській області через дощ, грози та пориви вітру без світла залишилися 39 населених пунктів.

Порт "Ольвія" розташований на лівому березі Дніпро-Бузького лиману на території 179 га. Має сім причалів загальною довжиною 1,53 кілометра. Глибини і довжина причальної лінії дозволяють приймати судна до 250 метрів завдовжки, до 40 метрів завширшки, з дедвейтом до 80 тис. тонн. Оголошена осадка в порту - 10,5 метра. Пропускна спроможність порту становить до 5 млн тонн генеральних вантажів на рік.

Нагадаємо, що в 2016 році обсяги перевалки в українських портах продовжили знижуватися наростаючими темпами - було зафіксовано найсильніше зниження за останні 4 роки, що становило -8,6% щодо 2015 року.