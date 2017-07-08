У миколаївському порту вночі впали два крани
Один з кранів впав на інший - і вони впали у воду. Крім того, від падіння крана постраждали інші споруди на території порту. Пошкоджені крани планують списати, інформує "Мой город" з посиланням на співробітників підприємства.
"Преступности.НЕТ" висуває версію, що причиною події став сильний вітер. Напередодні в Миколаївській області через дощ, грози та пориви вітру без світла залишилися 39 населених пунктів.
Порт "Ольвія" розташований на лівому березі Дніпро-Бузького лиману на території 179 га. Має сім причалів загальною довжиною 1,53 кілометра. Глибини і довжина причальної лінії дозволяють приймати судна до 250 метрів завдовжки, до 40 метрів завширшки, з дедвейтом до 80 тис. тонн. Оголошена осадка в порту - 10,5 метра. Пропускна спроможність порту становить до 5 млн тонн генеральних вантажів на рік.
Нагадаємо, що в 2016 році обсяги перевалки в українських портах продовжили знижуватися наростаючими темпами - було зафіксовано найсильніше зниження за останні 4 роки, що становило -8,6% щодо 2015 року.
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