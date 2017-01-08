У миколаївському СІЗО ґвалтівник-рецидивіст помер у лікарні
До лікарні 46-річного чоловіка доправили з Миколаївського СІЗО в суботу, 29 липня, в несвідомому стані і з забоями. Його помістили у відділення реанімації, де наступного ранку він помер, - повідомляє УНІАН.
Як повідомили у відділі комунікації Нацполіції Миколаївської області, офіційна причина смерті ув'язненого - черепно-мозкова травма внаслідок падіння зі сходів.
За неофіційною інформацією видання "Новини-N", підозрюваного, який 24 липня зґвалтував 15-річну студентку коледжу, побили співкамерники. Чоловіка затримали в день злочину, коли він намагався залишити місто. Згодом він зізнався у скоєному, вказав місце злочину і перебував під вартою.
Відомо, що чоловік мав чотири судимості, дві з них - за зґвалтування. З в'язниці він вийшов три роки тому.
Нагадаємо, у Запорізькій області раніше засудженого зловмисника затримано за нанесення тяжких тілесних ушкоджень та спробу зґвалтування дівчинки 2004 року народження.
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