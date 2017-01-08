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У миколаївському СІЗО ґвалтівник-рецидивіст помер у лікарні

За офіційною версією, він "спіткнувся і впав"
Мешканець Миколаївської області, якого затримали за підозрою у зґвалтуванні 15-річної дівчинки в парку "Перемога", помер у міській лікарні швидкої медичної допомоги.
У миколаївському СІЗО ґвалтівник-рецидивіст помер у лікарні Фото: mk.npu.gov.ua

До лікарні 46-річного чоловіка доправили з Миколаївського СІЗО в суботу, 29 липня, в несвідомому стані і з забоями. Його помістили у відділення реанімації, де наступного ранку він помер, - повідомляє УНІАН.

Як повідомили у відділі комунікації Нацполіції Миколаївської області, офіційна причина смерті ув'язненого - черепно-мозкова травма внаслідок падіння зі сходів.

За неофіційною інформацією видання "Новини-N", підозрюваного, який 24 липня зґвалтував 15-річну студентку коледжу, побили співкамерники. Чоловіка затримали в день злочину, коли він намагався залишити місто. Згодом він зізнався у скоєному, вказав місце злочину і перебував під вартою.

Відомо, що чоловік мав чотири судимості, дві з них - за зґвалтування. З в'язниці він вийшов три роки тому.

Нагадаємо, у Запорізькій області раніше засудженого зловмисника затримано за нанесення тяжких тілесних ушкоджень та спробу зґвалтування дівчинки 2004 року народження.

 
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01 08 2017 18:18
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