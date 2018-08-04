У Миколаївському СІЗО підозрювані влаштували бунт, – ФОТО
Як повідомляє "Преступности.НЕТ" з посиланням на джерело в пенітенціарній службі, вранці близько 50 осіб вийшли на прогулянку, а потім відмовилися повертатися в камери. Деякі мали ознаки наркотичного і алкогольного сп'яніння.
За словами співрозмовника видання, організатором події є громадянин Грузії Артур Саядов, який підозрюється у скоєнні низки крадіжок.
Чергові підняли тривогу і повідомили про те, що відбувається, Нацполіцію. Станом на 15:00 адміністрація намагалася викликати в СІЗО всіх співробітників установи і вела переговори з підозрюваними.
Як інформує видання, адміністрація ізолятора не може залучити поліцію або спецназ для припинення заворушень – план на такі дії повинні узгодити в Мін'юсті.
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За наявною інформацією, низка підозрюваних порушує порядок і ображає співробітників СІЗО вже упродовж двох тижнів. У зв'язку з цим керівництво ізолятора рекомендувало жіночій частині колективу не виходити на роботу.
У відділі комунікації Головного управління Нацполіціі в Миколаївській області виданню підтвердили інформацію, що на лінію 102 із СІЗО надійшов сигнал про відмову кількох десятків підозрюваних заходити в камери.
По периметру ізолятора перебувають співробітники патрульної поліції в екіпіровці, щоб уникнути ймовірних спроб підозрюваних втекти з території СІЗО.
Інформації про поранених і постраждалих немає.
Фото: news.pn
Фото: news.pn
Фото: news.pn
Фото: news.pn
Фото: news.pn
Фото: news.pn
Фото: news.pn
Фото: news.pn
Фото: news.pn
Фото: news.pn
Нагадаємо, в камері Миколаївського слідчого ізолятора в п'ятницю, 23 березня, знайшля тіло Дмитра Леонова, соратника кримінального авторитета Михайла Титова, відомого як "Мультик".
У Венесуелі в'язні влаштували бунт і пожежу у в'язниці, внаслідок чого загинуло щонайменше 68 людей.
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