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У Миколаївському СІЗО підозрювані влаштували бунт, – ФОТО

Адміністрація веде перемовини
У слідчому ізоляторі Миколаєва в неділю, 8 квітня, частина підозрюваних відмовилася за розпорядженням адміністрації заходити до камер.
У Миколаївському СІЗО підозрювані влаштували бунт, – ФОТО Фото: news.pn

Як повідомляє "Преступности.НЕТ" з посиланням на джерело в пенітенціарній службі, вранці близько 50 осіб вийшли на прогулянку, а потім відмовилися повертатися в камери. Деякі мали ознаки наркотичного і алкогольного сп'яніння.

За словами співрозмовника видання, організатором події є громадянин Грузії Артур Саядов, який підозрюється у скоєнні низки крадіжок.

Чергові підняли тривогу і повідомили про те, що відбувається, Нацполіцію. Станом на 15:00 адміністрація намагалася викликати в СІЗО всіх співробітників установи і вела переговори з підозрюваними.

Як інформує видання, адміністрація ізолятора не може залучити поліцію або спецназ для припинення заворушень – план на такі дії повинні узгодити в Мін'юсті.

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За наявною інформацією, низка підозрюваних порушує порядок і ображає співробітників СІЗО вже упродовж двох тижнів. У зв'язку з цим керівництво ізолятора рекомендувало жіночій частині колективу не виходити на роботу.

У відділі комунікації Головного управління Нацполіціі в Миколаївській області виданню підтвердили інформацію, що на лінію 102 із СІЗО надійшов сигнал про відмову кількох десятків підозрюваних заходити в камери.

По периметру ізолятора перебувають співробітники патрульної поліції в екіпіровці, щоб уникнути ймовірних спроб підозрюваних втекти з території СІЗО.

Інформації про поранених і постраждалих немає.


Фото: news.pn


Фото: news.pn


Фото: news.pn


Фото: news.pn


Фото: news.pn


Фото: news.pn


Фото: news.pn


Фото: news.pn


Фото: news.pn


Фото: news.pn

Нагадаємо, в камері Миколаївського слідчого ізолятора в п'ятницю, 23 березня, знайшля тіло Дмитра Леонова, соратника кримінального авторитета Михайла Титова, відомого як "Мультик".

У Венесуелі в'язні влаштували бунт і пожежу у в'язниці, внаслідок чого загинуло щонайменше 68 людей.

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08 04 2018 18:20
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