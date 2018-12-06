У миколаївському СІЗО підозрюваний зашив собі рот перед судовим засіданням
Як повідомляє видання "Новости N", в Центральному районному суді Миколаєва під головуванням судді Сергія Чернієнка сьогодні, 12 червня, відбувалося попереднє судове засідання у справі Юрія Богомяткова, який звинувачується в тому, що завдав 15 ножових поранень майстру спорту з пауерліфтингу Владиславу Гуртовенко. Однак коли підозрюваного конвой доставив до суду, з'ясувалося, що в СІЗО Богомятков зашив собі рот.
Його адвокатка зазначила, що через стан здоров'я підзахисного засідання проводити не можна: окрім зашитого рота, Богомятков вже тиждень як оголосив голодування.
На запитання судді до підозрюваного, чи зможе він узяти участь у процесі, той лише заперечливо помахав головою.
Прокурор заявив, що засідання потрібно проводити, стверджуючи, що рот Богомятков зашив собі навмисне, щоб затягнути справу, а 24 червня закінчується термін його утримання під вартою. Думку прокурора підтримав також і потерпілий Владислав Гуртовенко. Однак суддя прийняв рішення перенести судове засідання.
Фото: novosti-n.org
Фото: novosti-n.org
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