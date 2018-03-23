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У Миколаївському СІЗО знайдено труп соратника кримінального авторитета "Мультика"

Підготовлено клопотання про призначення судово-медичної експертизи
У камері Миколаївського слідчого ізолятора в п'ятницю, 23 березня, знайдено тіло Дмитра Леонова, соратника кримінального авторитета Михайла Титова, відомого як "Мультик".
У Миколаївському СІЗО знайдено труп соратника кримінального авторитета "Мультика" Фото: k-z.com.ua

Леонова було виявлено без явних ознак насильницької смерті, повідомляє сайт прокуратури Миколаївської області.

У зв'язку зі смертю Леонова поліція відкрила кримінальне провадження. Також з метою перевірки законності виконання службових обов'язків співробітниками зазначеної установи прокуратурою Миколаївської обл. розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367 КК України.

Для повного, всебічного і неупередженого дослідження обставин смерті проводять слідчі дії.

Наразі у слідчому ізоляторі триває огляд місця події. Вже підготовлено клопотання до суду про призначення судово-медичної експертизи.

Нагадаємо, 29 серпня 2017 року Юрій Луценко повідомив про затримання у Миколаєві п'ятьох членів ОЗГ, у тому числі лідера злочинної організації Титова.

Крім інших злочинів, за словами прокурора, члени угруповання контролювали діяльність політичних партій і впливали на ухвалення рішень посадовими особами органів держвлади і місцевого самоврядування, підтримували стійке ієрархічне об'єднання в місцях позбавлення волі Миколаївської обл.

31 серпня суд Маріуполя в закритому режимі обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці без права внесення застави обвинуваченим в організації та участі в діяльності організованого злочинного угруповання на території Миколаївської обл. Михайлу Титову, відомому як "Мультик", а також бізнесмену Олексію Пелипасу.

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23 03 2018 17:40
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