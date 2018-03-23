У Миколаївському СІЗО знайдено труп соратника кримінального авторитета "Мультика"
Леонова було виявлено без явних ознак насильницької смерті, повідомляє сайт прокуратури Миколаївської області.
У зв'язку зі смертю Леонова поліція відкрила кримінальне провадження. Також з метою перевірки законності виконання службових обов'язків співробітниками зазначеної установи прокуратурою Миколаївської обл. розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367 КК України.
Для повного, всебічного і неупередженого дослідження обставин смерті проводять слідчі дії.
Наразі у слідчому ізоляторі триває огляд місця події. Вже підготовлено клопотання до суду про призначення судово-медичної експертизи.
Нагадаємо, 29 серпня 2017 року Юрій Луценко повідомив про затримання у Миколаєві п'ятьох членів ОЗГ, у тому числі лідера злочинної організації Титова.
Крім інших злочинів, за словами прокурора, члени угруповання контролювали діяльність політичних партій і впливали на ухвалення рішень посадовими особами органів держвлади і місцевого самоврядування, підтримували стійке ієрархічне об'єднання в місцях позбавлення волі Миколаївської обл.
31 серпня суд Маріуполя в закритому режимі обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці без права внесення застави обвинуваченим в організації та участі в діяльності організованого злочинного угруповання на території Миколаївської обл. Михайлу Титову, відомому як "Мультик", а також бізнесмену Олексію Пелипасу.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Королівство Марокко. Як отримати заряд африканських пригод за 256 євро?
- ФОТО Ізолятор в Лук'янівському СІЗО, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- Позивний "Вітамінка": як дічина-боєць з "Айдару" виготовляє найтепліші речі у світіСпочатку вона була на Майдані. Потім, із початком війни, опинилася на Сході
- "Ловець емоцій": історія ветерана АТО, який зробив фотографію справою життяУспішність військового, який повернувся з війни, часом перевіряється не створенням ним нового бізнесу, а вмінням заново інтегруватись у цивільне життя і успішно продовжити те, у що вкладав всього себе до війни