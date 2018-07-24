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У миколаївському "Центрі захисту тварин" вбили близько 100 собак

Директора відсторонили
24 липня пройшло засідання Миколаївської міської ради. На ньому депутати прийняли рішення про відсторонення директора КП "Центр захисту тварин" Олександра Голобродського на два місяці від виконання обов’язків.
У миколаївському "Центрі захисту тварин" вбили близько 100 собак Фото: twitter.com/peta

В цей час має бути проведено розслідування вбивства сотні собак в комунальному підприємстві. На цей період виконуючою обов’язки директора стане Олександра Логвінова.Нагадаємо, що 16 липня стало відомо про евтаназію 150 собакам. Її провели на території "Центру захисту тварин". Це обурило захисників тварин, тому вони виступили за те, щоб звільнити Голобродського та провести розслідування.

За одну ніч у миколаївському "Центрі захисту тварин» вбили майже сто собак. Відомо це стало завдяки волонтерам, які наполягли на перевірці території і виявили десятки порожнї вольєрів. Олександр Голобродський керує цим комунальним підприємством і власне є тією людиною, чиїми руками місцева влада вбила тварин. Спочатку директор КП взагалі приховував вбивство, потім сказав, що усі тварини були агресивними і хворими. Все це відбувалося за підтримки влади Миколаєва. Коли на заклик UAnimals у 23 містах тисячі активістів вийшли на акцію «Україна — не живодерня», мер Миколаєва дещо змінив риторику і вже казав про необхідність перевірок. Сьогодні ж Голобродського тимчасово відсторонили. Загалом, проблема безпритульних тварин у Миколаєві досить серйозна і бездіяльність влади тут неприпустима. Спеціалісти і волонтери вже запропонували свою програму, яка передбачає стерилізацію і контроль за тваринами", — Олександр Тодорчук, ініціатор UAnimals.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко підписав закон Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження гуманного ставлення до тварин.

 
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24 07 2018 18:33
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