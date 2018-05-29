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У миротворчих місіях загинули понад 30 українських військових, - Порошенко

За даними Міноборони, кількість загиблих українських миротворців перевищує 50
За час незалежності України в миротворчих операціях у різних країнах світу загинули понад 30 українських миротворців.
У миротворчих місіях загинули понад 30 українських військових, - Порошенко Фото: pauluskp.livejournal.com

Про це йдеться у зверненні Президента України Петра Порошенка з нагоди Міжнародного дня учасників операцій ООН з підтримання міжнародного миру та безпеки. Порошенко зазначив, що з перших років незалежності Україна стала частиною зусиль ООН з підтримання миру і безпеки, пише LB.ua.

"Своїм професіоналізмом і мужністю військовослужбовці Збройних Сил, інших військових формувань і правоохоронних органів України отримали визнання і повагу в багатьох країнах світу. Понад 30 із них віддали життя, виконуючи миротворчу місію і захищаючи цілі та принципи ООН. Цього дня ми віддаємо шану їх безцінній жертві", - зазначив Президент.

За офіційними даними Міністерства оборони України, з 1992 року в міжнародних операціях узяли участь понад 44 тис. українських військових, із яких 54 загинули. На сьогодні Україна бере участь у 8 міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки.

Найбільших втрат Україна зазнала під час місії в Іраку - 18 осіб. У Югославії загинули 15 українських миротворців, Боснії і Герцеговині - 2, Анголі - 1, Косові - 4, Сьєрра-Леоне - 6, Ліберії - 6, Конго - 2.

Раніше Президент України Петро Порошенко заявив про необхідність введення миротворчої місії ООН на Донбас.

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29 05 2018 11:35
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